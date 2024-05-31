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Gazze'de Su Üretimi Beşte Bire Düştü, Sağlık ve Çevre Riskleri Artıyor

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Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de temiz suya erişimin kısıtlı olması nedeniyle sivillerin artan sağlık ve çevre riskleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, su üretiminin Ekim 2023'teki miktarın beşte birine gerilediğini bildirdi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de temiz suya erişimin kısıtlı olması nedeniyle sivillerin artan sağlık ve çevre riskleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, su üretiminin Ekim 2023'teki miktarın beşte birine gerilediğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze hakkında açıklamalarda bulundu.

Refah'ta sadece çarşamba ve perşembe günü 32 bin kişinin yerlerinden edildiğini belirten Dujarric, bunlardan bazılarının Han Yunus'a sığındığını kaydetti.

Dujarric, burada yeterli düzeyde içme suyu olmadığını, insanı yardım çalışanlarının su ve hijyen koşullarını iyileştirmek için çabaladığını söyledi.

"Gazze'de su üretimi Ekim 2023 ayı rakamlarının beşte birine gerilemiş durumda." diyen Dujarric, temiz suya erişimin kısıtlı olması nedeniyle sivillerin artan sağlık ve çevre riskleriyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Dujarric aynı zamanda kanalizasyonların taştığını, hijyen malzemesi ve yakıt kıtlığı çekildiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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