Gazze'de Son İki Yılda 100 Binden Fazla Ölüm Gerçekleşti

Güncelleme:
Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, son iki yıl içinde devam eden İsrail saldırılarında Gazze'de ölenlerin sayısı 100 bini aştı. Araştırma, sağlık verileri ve sosyal medya raporlarından elde edilen bilgilerle gerçekleştirildi.

Almanya'da yapılan araştırmaya göre, son 2 yılda Gazze'de 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da Zeit gazetesi için Rostock'taki Max Planck Demografi Araştırmaları Enstitüsünce, 2 yılı aşkın süredir İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de ölenlerin sayısı araştırıldı.

Rostocklu ekip araştırmayı, Sağlık Bakanlığı verileri, çeşitli araştırmalar ve sosyal medyadan alınan ölüm raporları gibi bazı kaynaklardan veri derleyerek, istatistiksel projeksiyonla gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, ekimde Population Health Metrics dergisinde metodolojileri hakkında makale yayımladı ve bu makale tanınmış uzmanlarca bağımsız olarak hakem değerlendirmesinden geçti.

Rostock'taki araştırmacılar, önceki bulgulara dayanarak ayrıntılı ölüm tahminleri hesaplayarak ölenlerin cinsiyetlerini ve yaş gruplarını ayrı ayrı analiz etti.

Araştırmada, ölüm kayıtlarının doğruluğu, cinsiyet ve yaşa göre değişirken kadınların erkeklere oranla daha az ölüm istatistiklerinde yer aldığı görüldü.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları başlattığı Ekim 2023'ten bu yana ölü sayısı 99 bin 997 ila 125 bin 915 arasında hesaplandı. Araştırmacılar ise ortalama 112 bin 69 kişinin öldürüldüğünü tahmin etti.

Araştırmaya katılan bilim insanlarına göre, ölenlerin yaklaşık yüzde 27'si 15 yaş altı çocuklardan, yaklaşık yüzde 24'ü kadınlardan oluşuyor.

İki yılda İsrail Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, çoğu hava saldırılarında olmak üzere, 1983 İsrailli öldürüldü.

Filistinlilerin yaşam süresi kısaldı

Rostock'taki Max Planck Enstitüsündeki bilim insanları, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarda Gazze Şeridi'ndeki yaşam beklentisi üzerindeki etkisini de hesapladı.

Saldırılar öncesi Filistin'deki kadınlar için 77, erkekler için 74 yıl olan yaşam süresi, geçen sene kadınlar için 46, erkekler için 36 yıl olarak öngörüldü.

