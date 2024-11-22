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Gazze'de Son 24 Saatte 71 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze'de Son 24 Saatte 71 Kişi Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 71 kişi öldü ve 176 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısı 44.056'ya, yaralı sayısı ise 104.268'e ulaştı.

GAZZE, 22 Kasım (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 71 kişiyi öldürdü, 176 kişiyi de yaraladı. Böylece, İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısı 44.056'ya, yaralı sayısı ise 104.268'e ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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