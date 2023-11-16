Gazze'de Soğuk Hava ve Yağmurun Etkisiyle İnsani Kriz Ağırlaşıyor

ÇEKİM TARİHİ: 15 Kasım 2023

1. Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde çadırda yaşayan yerinden edilmiş Gazzelilerin çeşitli görüntüleri

3. Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde yaşayan yerinden edilmiş Gazzelilerin çeşitli görüntüleri

6. SES 4 (Arapça): KHALED NAGI, Yerinden edilmiş Gazze sakini

40 gündür devam eden Filistin-İsrail çatışmaları sırasında birçok Gazzeli, aile üyelerini ve evlerini kaybetti. Yerinden edilen insanların bir bölümü geçici barınaklarda yaşamak zorunda. Bununla beraber sert hava koşulları nedeniyle bu kişilerin hayatları daha da zorlaştı.

"Bu çadırlar bizi yağmurdan koruyamıyor. Çadırın içine su giriyor. Artık çadırlarda kalamazdık. O yüzden çadırımızı terk ettik."

"Evimizde yaşarken hiçbir sorunumuz yoktu. Kendimizi güvende hissediyorduk ve hayatımızdan memnunduk.

Ama bir gün evimizi yıktılar ve kendimi, oğlumu ve eşimi El-Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yaralı bir halde buldum.

Sonra bir okula ya da başka bir yere sığınmaya çalıştık ama kalacak bir yer bulamadık.

Burada yağmur yağıyor ve Gazze Şeridi'nde bize ulaşan bir yardım yok."

"Bu odada yaşıyoruz ve yağmurdan, soğuktan muzdaribiz. Su ve elektrik olmamasından dolayı sıkıntıdayız."

SES 4 (Arapça): KHALED NAGI, Yerinden edilmiş Gazze sakini:

"Herkes çok zor durumda çünkü buradaki durum bir felaket."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)