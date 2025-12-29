İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 2 aylık bebek soğuktan hayatını kaybetti

Haberler

İsrail'in yardımlarını kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, şiddetli soğuklar nedeniyle 2 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Soğuk nedeniyle, aralık ayı içinde hayatını kaybeden bebek sayısı üçe ulaştı. Haftalar süren insani kriz, bölgede evsiz kalanların yaşam mücadelesini zorlaştırıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava dalgasının etkili olduğu bölgede, vücut ısısı düşen 2 aylık Arkan Firas Muslih'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, aralık ayı içinde aşırı soğuk nedeniyle vücut ısısı düşerek hayatını kaybeden bebek sayısının 3'e çıktığı ifade edildi.

Ateşkese rağmen insani krizin derinleştiği Gazze'de soğuk hava can almaya devam ediyor

İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce kişi derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, çadırları kullanılamaz hale getirirken, özellikle küçük bedenler soğuğa dayanamıyor.

Her ne kadar ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durum gözle görülür şekilde iyileşmedi. İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

Meteoroloji uzmanları, pazartesi gününden itibaren yeni ve daha etkili bir alçak basınç sisteminin Gazze'yi vurmasının beklendiğini belirtiyor. Bu durum, halihazırda evsiz kalan yüz binlerce Filistinli için felaket riskinin büyüdüğüne işaret ediyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi. Abluka ve yardım engelleri devam ettiği sürece, doğal hava koşulları dahi Gazze'de ölümcül bir tehdide dönüşüyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
