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Gazze'de Şiddetli Yağmur ve Sel Uyarısı

Gazze'de Şiddetli Yağmur ve Sel Uyarısı
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Gazze Şeridi'nde Sivil Savunma Teşkilatı, şiddetli yağmur nedeniyle 'insani felaket' riski olduğunu belirtti. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, sel hasarını değerlendirmek için müdahalelerde bulundu.

GAZZE, 27 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Teşkilatı, şiddetli yağmurun sele yol açabileceğini ve yerinden edilmiş sivillerin çadırlarında hasara neden olabileceğini belirterek, "insani felaket" riski konusunda uyarıda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), ortaklarıyla birlikte hafta sonu şiddetli yağıştan etkilenen yerinden edilmiş Gazzelilerin bulunduğu birçok bölgeye müdahale ettiklerini ve sel hasarını değerlendirdiklerini duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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