Gazze'de Şiddetli Yağıştan Etkilenen Mülteci Kampındaki Çocuklar
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GAZZE, 9 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebeliye mülteci kampında şiddetli yağmurun ardından su basan bir sokakta yürüyen Filistinli çocuklar, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
GAZZE, 9 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebeliye mülteci kampında şiddetli yağmurun ardından su basan bir sokakta yürüyen Filistinli çocuklar, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel