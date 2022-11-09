Gazze'de Şiddetli Yağıştan Etkilenen Mülteci Kampındaki Çocuklar Güncel Haberler GAZZE, 9 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebeliye mülteci kampında şiddetli yağmurun ardından su basan bir sokakta yürüyen Filistinli çocuklar, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua) GAZZE, 9 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebeliye mülteci kampında şiddetli yağmurun ardından su basan bir sokakta yürüyen Filistinli çocuklar, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Gazze su Güncel Haberler

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