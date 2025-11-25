Gazze'de Şiddetli Yağışların Sebep Olduğu Su Baskınları Filistinlilerin Koşullarını Zorlaştırıyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, şiddetli yağışlar nedeniyle bölge genelinde yüzlerce çadır ve sığınma merkezinin sular altında kaldığını belirtti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeyi etkisi altına alan olumsuz havanın, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalarak çadır ya da sığınma merkezlerinde barınan Filistinlilerin koşullarını daha da ağırlaştırdığını belirtti.

Basal, "Yağmur nedeniyle Gazze Şeridi'nin farklı illerindeki yüzlerce çadır ve sığınma merkezi sular altında kaldı." dedi.

Ayrıca sel sularının, İsrail saldırılarından kalan askeri mühimmatı yerleşim bölgelerine sürüklediğine ilişkin yüzlerce ihbar aldıklarını kaydeden Basal, bunun Filistinlilerin hayatı için ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda uyardı.

Hasarlı binaların yıkılma tehlikesi

Filistinli yetkili, "Şiddetli yağışlar sonucu binlerce hasarlı bina çökme tehlikesiyle karşı karşıya ve bu Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor." diye konuştu.

Su baskınlarının Gazze kentindeki Zeytun mahallesinde bulunan Ard Aşyi bölgesinde bulunan mülteci kampları ve barınma merkezleri ile Cibaliya'daki Halava Mülteci Kampını etkisi altına aldığını söyleyen Basal, ayrıca sahil bölgesinde kurulan mülteci kamplarının dalgalar altında kaldığını ve rüzgar nedeniyle dağıldığını ifade etti.

Basal, bu bölgede gelgitin çadırları ve zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin eşyalarını denize sürükleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Çadırların yıpranmış ve kullanıma elverişsiz, kurulduğu yerlerin de plansız ve altyapıdan yoksun olduğuna işaret eden Basal, "Bu durum, kanalizasyon suyunun çadırların içine dolmasına; battaniye, yatak ve kişisel eşyaların zarar görmesine yol açtı." ifadesini kullandı.

Basal, bölgedeki şartlar ve durum göz önüne alındığında şiddetli bir yağışın insani felakete yol açabileceği görüşünü dile getirdi.

Yağmura ve rüzgara dayanaklı çadır ihtiyacı

Filistinli yetkili, "Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinliler için alternatif konutlar ya da geçici çözümler sağlanıncaya kadar yağmur ve rüzgara dayanıklı yaklaşık yarım milyon çadıra acilen ihtiyaç duyuluyor." dedi.

Sivil savunmanın kapasitesinin oldukça kısıtlı olduğunu, biriken suların tahliyesi için pompalarının bulunmadığını kaydeden Basal, şu anda yapabildiklerinin yağmurdan zarar gören aileleri taşımak ve asgari düzeyde yardım etmekle sınırlı olduğunu bildirdi.

Basal, çadırların ve temel ihtiyaç malzemelerinin sağlanması, İsrail saldırılarına ait savaş kalıntılarının temizlenmesi ve insani durumun daha da kötüleşmesini önlemek için belediyeler ile sivil savunma çalışmalarının desteklenmesi amacıyla ivedilikle uluslararası düzeyde harekete geçilmesi çağrısında bulundu.