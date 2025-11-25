Haberler

Gazze'de Şiddetli Yağışların Sebep Olduğu Su Baskınları Filistinlilerin Koşullarını Zorlaştırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, yağışlar nedeniyle yüzlerce çadır ve sığınma merkezinin sular altında kaldığını açıkladı. Koşulları ağırlaşan Filistinliler için acil yardım çağrısı yapıldı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, şiddetli yağışlar nedeniyle bölge genelinde yüzlerce çadır ve sığınma merkezinin sular altında kaldığını belirtti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeyi etkisi altına alan olumsuz havanın, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalarak çadır ya da sığınma merkezlerinde barınan Filistinlilerin koşullarını daha da ağırlaştırdığını belirtti.

Basal, "Yağmur nedeniyle Gazze Şeridi'nin farklı illerindeki yüzlerce çadır ve sığınma merkezi sular altında kaldı." dedi.

Ayrıca sel sularının, İsrail saldırılarından kalan askeri mühimmatı yerleşim bölgelerine sürüklediğine ilişkin yüzlerce ihbar aldıklarını kaydeden Basal, bunun Filistinlilerin hayatı için ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda uyardı.

Hasarlı binaların yıkılma tehlikesi

Filistinli yetkili, "Şiddetli yağışlar sonucu binlerce hasarlı bina çökme tehlikesiyle karşı karşıya ve bu Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor." diye konuştu.

Su baskınlarının Gazze kentindeki Zeytun mahallesinde bulunan Ard Aşyi bölgesinde bulunan mülteci kampları ve barınma merkezleri ile Cibaliya'daki Halava Mülteci Kampını etkisi altına aldığını söyleyen Basal, ayrıca sahil bölgesinde kurulan mülteci kamplarının dalgalar altında kaldığını ve rüzgar nedeniyle dağıldığını ifade etti.

Basal, bu bölgede gelgitin çadırları ve zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin eşyalarını denize sürükleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Çadırların yıpranmış ve kullanıma elverişsiz, kurulduğu yerlerin de plansız ve altyapıdan yoksun olduğuna işaret eden Basal, "Bu durum, kanalizasyon suyunun çadırların içine dolmasına; battaniye, yatak ve kişisel eşyaların zarar görmesine yol açtı." ifadesini kullandı.

Basal, bölgedeki şartlar ve durum göz önüne alındığında şiddetli bir yağışın insani felakete yol açabileceği görüşünü dile getirdi.

Yağmura ve rüzgara dayanaklı çadır ihtiyacı

Filistinli yetkili, "Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinliler için alternatif konutlar ya da geçici çözümler sağlanıncaya kadar yağmur ve rüzgara dayanıklı yaklaşık yarım milyon çadıra acilen ihtiyaç duyuluyor." dedi.

Sivil savunmanın kapasitesinin oldukça kısıtlı olduğunu, biriken suların tahliyesi için pompalarının bulunmadığını kaydeden Basal, şu anda yapabildiklerinin yağmurdan zarar gören aileleri taşımak ve asgari düzeyde yardım etmekle sınırlı olduğunu bildirdi.

Basal, çadırların ve temel ihtiyaç malzemelerinin sağlanması, İsrail saldırılarına ait savaş kalıntılarının temizlenmesi ve insani durumun daha da kötüleşmesini önlemek için belediyeler ile sivil savunma çalışmalarının desteklenmesi amacıyla ivedilikle uluslararası düzeyde harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu derbi öncesi PFDK'ye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.