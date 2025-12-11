Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: Çadırları sular altında kalanlardan 2 bin 500'den fazla yardım çağrısı aldık

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, son 24 saatte bölgede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle çadırların sular altında kalması sonucu yerlerinden edilen Filistinlilerden 2 bin 500'den fazla yardım çağrısı alındığını belirtti.

Sivil Savunma Müdürü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini artıran ve bölgeyi cuma akşamına kadar etkisi altına alması beklenen olumsuz hava şartlarına ilişkin açıklama yaptı.

Basal, dün gece yoğun yağış nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı binlerce çadırın sular altında kaldığını, hasar gördüğünü ve fırtınayla savrulduğunu belirtti.

"Alçak basınç sonucu çadırların yağmur suları altında kalması nedeniyle son 24 saatte zorla yerinden edilen Filistinlilerden 2 bin 500'den fazla yardım çağrısı aldık." diyen Basal, olumsuz hava koşulları sonucu bölgede yaşananların hiçbir insanın dayanamayacağı seviyeye ulaştığını belirtti.

Filistinlilerin yaşamaya çalıştığı çadırların barınma için uygun olmadığını vurgulayan Basal, acil çözümler bulunması, yağmur ve fırtınanın yırttığı, iki yıldır güneşin yıprattığı çadırların yerine konteyner tipi mobil evler temin edilmesi çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilenlerin çoğu, hasar görmüş çadırları barınak olarak kullanıyor.