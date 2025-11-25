Gazze'de Şiddetli Yağışlar, Filistinlileri Zor Durumda Bıraktı

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin sığındığı çadırlar bir kez daha şiddetli yağış sonrası sular altında kaldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde Filistinlilere ait onlarca çadırı su bastı.

Bazı çadırlar yağmur sularıyla sürüklenip yıkılırken, bazıları ise kuvvetli rüzgar nedeniyle havaya savruldu.

Kuveyt Sahra Hastanesi de şiddetli yağışlardan nasibini aldı

Han Yunus'taki Kuveyt Sahra Hastanesi'ne yağmur sularının sızdığı aktarıldı.

Sosyal medya platformlarında, hastaneyi temizleme çalışmalarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

"İsrail yağmur suyu tahliye sistemini tahrip etti"

Han Yunus Belediyesi Sözcüsü Saib Lakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kentteki durum, işgalci İsrail'in yol, su ve kanalizasyon şebekelerinin büyük bölümünü ve yağmur suyu tahliye sistemini önemli ölçüde tahrip etmesi nedeniyle ciddi anlamda felaket halde." ifadelerini kullandı.

Belediye Sözcüsü, şu anda Han Yunus'ta yerinden edilenler ve bölge sakinleri dahil yaklaşık 900 bin kişi bulunduğunu, bu insanların hava şartlarının etkileriyle de mücadele etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

"Karanlık ve trajik bir sahne"

İsrail ordusunun 2 yıl süren saldırılarında toplam 220 bin metre yol hattının tahrip edildiğini, bunun da altyapının yüzde 90'ından fazlasına karşılık geldiğini kaydeden Lakan, kaynak kıtlığı ve imkansızlıklar nedeniyle belediye ekiplerinin bu yıkımla başa çıkmakta zorlandığını vurguladı.

Han Yunus belediyesindeki acil durum ekiplerinin, özellikle çadırlarda yaşayan Filistinlileri kurtarmak için ilkel imkanlarla ve bakımsız ekipmanlarla çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Lakan, Han Yunus'taki durumu "Karanlık ve trajik bir sahne." olarak tanımladı.

Şiddetli yağışın Han Yunus'un batısındaki Attar, Nısf bölgeleri, Kubbe Camisi çevresini de su altında bıraktığını aktaran Lakan, söz konusu alanların yoğun şekilde çadırlarla dolu olduğunu, belediye ekiplerinin bölgede biriken suyu tahliye ederek yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı sıkıntıları hafifletmeye çalıştığını söyledi.

Lakan, ayrıca belediyenin, mevcut hizmetlerin sürdürülebilmesi için yeterli ekipman ile sağlık ve su tesislerini çalıştıracak miktarda yakıta acilen ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İsrail'in saldırılarında 1900 kanalizasyon gideri tahrip edildi

Sözcü Lakan, "İsrail soykırım boyunca Han Yunus'taki altyapının yüzde 85'inden fazlasını kullanılamaz hale getirdi, belediyeye ait araçların büyük bölümü hizmet dışı kaldı." dedi.

Kanalizasyon altyapısındaki hasara dikkati çeken Lakan, İsrail saldırılarının "2 merkezi atık su arıtma tesisi ile 1900 kanalizasyon giderini tamamen tahrip ettiğini" kaydetti.

Lakan, uluslararası topluma "yerinden edilmiş kişilerin hayatlarını kurtarmak için acilen harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi son 10 günde ikinci kez şiddetli yağışlara maruz kaldı. İlkinde on binlerce eski ve yıpranmış çadır su altında kalmış ve bu durum iki yıl devam eden İsrail saldırılarının yol açtığı insani krizi daha da derinleştirmişti.

Bölgede başka bir barınma alternatifi bulunmaması nedeniyle çadırların su altında kalması Filistinliler için büyük bir felaket. İsrail'in, özellikle sınır kapılarının açılması ve barınma malzemelerinin girişine izin verilmesi konularında, ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtiliyor. Gazze Şeridi'nin en temel barınma ihtiyacını karşılayabilmek için yaklaşık 300 bin çadıra ve prefabrik yaşam ünitesine ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.