Gazze'de Şiddetli Fırtına ve Soğuk Hava, Yüz Binlerce Yerinden Edileni Zorluyor

Gazze Şeridi'nde etkili olan yağmur ve soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen fırtına, yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinlinin yaşadığı zorlu şartları daha da ağırlaştırdı.

Sel riski ile çadırların ve derme çatma barınakların çökme ihtimaline karşı peş peşe uyarılar yapıldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Meteoroloji Dairesi, bu sabah, Gazze'nin soğuk hava dalgası ve şiddetli yağışlarla birlikte bir fırtınanın etkisine girdiğini, yer yer gök gürültülü sağanakların görüldüğünü bildirdi.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi de özellikle çadırlarda yaşayan yerinden edilmiş ailelere, sel ve çökme tehlikelerine karşı gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulunarak bir dizi acil uyarı yayımladı.

Sivil Savunma Birimi, şiddetli rüzgarda uçma riskine karşı deniz kıyısındaki çadırların sağlamlaştırılmasını ve deniz suyunun içeri girmesini önlemek için toprak bariyerler oluşturmasını istedi.

İsrail'in yoğun bombardımanlarında ağır hasar almış, yağmur nedeniyle çökme riski taşıyan yapılardan uzak durulması talep edildi.

Yangınları önlemek amacıyla çadırların içinde veya plastik ve kumaş malzemelerin yakınında ateş yakılmaması istendi.

Ayrıca yerinden edilmiş kişilere, yağmur suyundan kaynaklanabilecek sel riskini azaltmak için çadırlar arasında toprak drenaj kanalları ve menfezler oluşturmaları çağrısı yapıldı.

Gazze'de yerinden edilen ve derme çatma çadırlarda ya da barınaklarda yaşayan yüz binlerce Filistinli, fırtınanın etkisiyle çadırlarının ve sınırlı malzemelerinin su altında kalmasından endişe ediyor.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırların yüzde 93'ü doğal afetler ve İsrail bombalarının yol açtığı yıkım nedeniyle artık yaşanamaz durumda. Bu da Gazze'deki toplam 135 bin çadırdan 125 bininin kullanılamaz halde olduğu anlamına geliyor.

Hamas, İsrail'in çadır ve mobil evler gibi temel barınma malzemelerinin girişini de engelleyerek ateşkes anlaşmasının insani hükümlerini ihlal ettiğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletlere göre Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç var.