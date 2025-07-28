Gazze'de Savaşın İzleri: Yaralı Kardeşlerin Tedavi İmkanları Yok

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği bombardımanda yaralanan 15 ve 17 yaşlarındaki iki kardeş, yaklaşık 40 gündür tıbbi imkansızlıklar ve yetersiz beslenme nedeniyle tedavi olamıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarla sağlık sistemini çökertmesi ve sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engelleyerek gıdayı silah olarak kullanması, bombalardan yaralı şekilde kurtulan Gazzelierin tedavi olmalarını da geciktiriyor.

İsrail ordusu, Gazze kentine bağlı Şucaiyye Mahallesi'nden Zeytun Mahallesi'ne göç eden 9 kişilik Sibeyta ailesinin kaldığı çadırın yakınlarındaki bir eve yaklaşık 40 gün önce gece yarısı saldırı düzenledi.

Bombalanan ev, Sibeyta ailesinin kaldığı çadırın üstüne yıkılınca Aye (15) ve Ahmed Sibeyta (17) kardeşler ile 8 aylık hamile anneleri Vefa Abdurrauf Sibeyta (39) yaralandı.

Aye'nin sağ kolunda, Ahmed'in ise her iki bacağında kırıklar, kemik ve deri deformasyonları ile şiddetli enfeksiyon oluştu.

Yaklaşık 40 gündür Şifa Hastanesi'nde tedavi edilmeye çalışılan Aye ve Ahmed kardeşler, akut yetersiz beslenme sorunu da yaşadıkları için bir türlü iyileşemiyor.

Kemik onarımı için gerekli gıdaya erişemiyorlar

Sağ kolu kırık Aye ile iki ayağı da kırık Ahmed, kemiklerini onaracak gıdaya erişemedikleri için tedavi de olamıyor.

2'si yaralı olmak üzere 7 çocuğu olduğunu söyleyen anne Vefa, çocuklarının akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı için estetik ameliyatlarının ertelendiğini ve bu nedenle 40 gündür hastanede olduklarını ifade etti.

Kendisi de 8 aylık hamile olan Filistinli anne, şunları söyledi:

"Ben de yaralıyım ama çocuklarımdan kendimi düşünemiyorum. Diğer çocuklarımı komşuların yanına bıraktım. Gece onların yanına gidiyorum, gündüz bunların yanına geliyorum. Ben de yeterli beslenemiyorum. Çocukların kemiklerinin onarılmasını sağlayacak et, süt ve süt ürünleri gibi gıdalara erişemiyoruz. Sabah ekmek, mercimek ne bulursam bu yaralı çocuklarıma getiriyorum. Gece de gidip öbürlerini doyuruyorum. Ben de yorgunum ve yeterli beslenemiyorum. Buraya her geldiğimde bana da serum takıyorlar."

Anne Vefa, kızı ile oğlunun kol ve bacaklarının şiddetli enfeksiyon kaptığını, verilen antibiyotiklerle amputeden son anda kurtulduklarını ancak yetersiz beslenme nedeniyle tedavi süreçlerinin tamamlanamadığını dile getirdi.

"Elimde enfeksiyon oluştuğu için dirseğimi ampute etmek istediler"

15 yaşındaki Aye, sağ dirsek kemiği, onu çevreleyen et, doku, sinir ve damalarda meydana gelen hasarın ve oluşan enfeksiyonun tedavisi için doktorların uzun zamandır uğraştığını ancak enfeksiyondan kurtulunca yetersiz beslenme sorunuyla karşılaştıklarını anlattı.

Aye, "Elimde enfeksiyon oluştuğu için dirseğimi ampute etmek istediler. Enfeksiyon geçti ama bedenimiz iskelete döndüğü için bir şey yapamıyorlar. Benim de hareketlerim kısıtlandı. Kan değerlerim ve tansiyonum düşük. Burada sadece annemi, babamı ve yaralı kardeşimi görüyorum. 1,5 aydır diğer kardeşlerimi görmedim." dedi.

17 yaşındaki Ahmed'in tek dileği "yemek ve yeniden yürümek"

Bacaklarının ampute olmaktan kurtulmasına sevinen 17 yaşındaki Ahmed ise derisinin toparlanması için gereken besini alamadığından estetik cerrahın onu ameliyat etmediğini ve buna çok üzüldüğünü dile getirdi.

Bütün gün bir tabak mercimek çorbası ve serumla ayakta durduğunu söyleyen Ahmed, doktorların bilincinin açık kalması için sürekli serum verdiğini ancak açık yaralarının deriyle kapanması için besine ihtiyacı olduğunu aktardı.

Ahmed, "Dileğin ne?" sorusuna "Yemek ve yeniden yürümek." cevabını verdi.