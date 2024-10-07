Gazze'de Savaşın Birinci Yılı: Çatışmalar ve Ateşkes Çabaları

NARİN DİRİ

(ANKARA) - Gazze'de savaşın birinci yılı dolarken, İsrail ordusu Gazze Şeridi genelinde Hamas'a karşı tedbir ve saldırılarını yoğunlaştırdığını açıkladı. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi . Ateşkes çabaları gölgede kalırken çatışmaların Lübnan'a da yayılması bölgeyi geniş çaplı bir savaş riskiyle tehdit ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Tel Aviv'e yönelik bir roket saldırısı başlattığını duyurdu. Hamas'ın saldırısı sonrası Tel Aviv ve çevresinde siren sesleri duyulurken İsraillli yetkililer Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan Tel Aviv'e 5 roket ateşlendiğini, saldırı neticesinde şarapnel parçaları nedeniyle hafif yaralanan 30'lu yaşlardaki iki kadına tıbbi müdahale yapıldığını açıkladı.

Gazze'deki savaş birinci yılını doldururken, sabah erken saatlerde İsrail ordusu Gazze Şeridi genelinde Hamas'ın olası bir saldırısına karşı sınır bölgelerinde tedbirleri artırdığını ve bölgedeki Hamas mevzilerinin hedef alındığını açıklamıştı. İsrail'de Hamas'ın "Aksa Tufanı" olarak isimlendirdiği 7 Ekim 2023 saldırılarında öldürülen 1200 İsrailli ve rehin alınan 250 kişi için anma törenleri düzenleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hamas'ı yok edeceklerini söylerken 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen kadın ve çocukların da aralarında bulunduğıu 41 bin Filistinli'nin büyük bir kısmının Hamas militanı olduğunu iddia etti. İsrail ordusu ayrıca Lübnan'a yönelik kara operasyonunu yeni birlikler göndererek genişlettiğini duyurdu.

Ateşkes çabaları gölgede kaldı

Hafta sonu dünya genelinde düzenlenen savaş karşıtı protestolarda Gazze ve Lübnan'da ateşkesin sağlanması çağrısı yapıldı. Hamas'ın İsrail'e saldırısının yıldönümü olan 7 Ekim'de öncesinde planlanan protesto ve anma etkinlikleri nedeniyle Avrupa, Asya ve ABD'nin birçok büyük kentinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için üç aşamalı bir ateşkes planı sunmuştu. Hamas'ın kabul ettiği üç aşamalı ateşkes önerisi önerisi, ilk aşamada altı haftalık bir ateşkes ve rehinelerin bir kısmının serbest bırakılmasını öngörüyordu, ilerleyen aşamalarda da kalıcı ateşkese yönelik adımlar atılacaktı.

Temmuz ayında Roma'da düzenlenen ateşkes görüşmelerde, İsrail, "üç aşamalı ateşkes planına" eklemeler yapılmasını talep etmişti. Bu eklemeler Mısır-Gazze sınırındaki Philedelpia ve Gazze'nin ortasından geçen Netzarim koridorlarının İsrail tarafından kontrol edilmesini içeriyordu. Washington'ın İsrailli yetkililerle müzakere ederek hazırladığı düşünülen ateşkes önerisinin uygulanmasına ilişkin görüşmeler bu noktada tıkandı.

Roma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ABD, Mısır ve Katar liderleri ağustos ayında Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasını sağlamak üzere İsrail ve Hamas arasında ortak çabalarla arabuluculu ateşkes görüşmeleri başlattı. ABD'li yetkililer Doha ve Katar'da gerçekleştirilen görüşmelerin yapıcı geçtiğini ve teknik detaylar üzerinde heyetlerarası görüşmelerin devam ettiğini duyurmuştu. Görüşmelerin üzerinden neredeyse iki ay geçmişken ateşkes sağlanamamasıyla birlikte savaş Lübnan'a sıçradı.

İsrail'in İran'a nasıl bir cevap vereceği belirsizliğini koruyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletmesi ülkedeki İran destekli Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın bir İsrail saldırısı sırasında öldürülmesi İran'ın İsrail'e yönelik bir misilleme saldırısını kışkırttı. Geçen hafta yaklaşık 180 balistik füzeyle İsrail'e saldıran İran'a İsrail'in vereceği yanıtın bölgesel çatışmaları daha da derinleştirmesinden endişe duyuluyor. Beyaz Saray İsrail'in İran'ın nükleer altyapılarını hedef alabileceği olası bir saldırısını desteklemeyeceğini duyurmuştu. Ancak Biden'ın İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine yönelik olası misilleme saldırısının değerlendirdiklerine ilişkin açıklamalarının ardından petrol fiyatlarında yüzde 5'in üzerinde artış kaydedildi.

Hizbullah ve İsrail arasında 7 Ekim'den sonra başlayan karşılıklı roket saldırıları, geçen ay İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırması ve Lübnan'a yönelik bir kara operasyonu başlatmasının ardından derinleşmişti. 7 Ekim'den sonra başlayan çatışmalardan etkilenen bölgelerde 3 milyondan fazla insanın yerinden olduğu tahmin ediliyor.