Gazze'de Saldırılarda Ölen Gazeteci Sayısı 225'e Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölen gazetecilerin sayısı 225'e yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli gazetecinin daha hayatını kaybettiği doğrulandı.

Gazze'de 4 gazetecinin daha ölmesinin ardından İsrail'in "soykırımına başladığı" 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 225'e çıktığı bildirildi.

İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef alması, öldürmesi ve bu kişilere suikast düzenlemesi şiddetle kınandı.

Dünyadaki gazetecilikle ilgili kuruluşlara Gazze'de Filistinli gazeteci ve medya çalışanlarına yönelik bu suçların kınanması çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nde gazetecilerin öldürülmesinden İsrail'in yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara "Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri, "Filistinlilerin sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasten öldürdüğünü" belirtiyor.

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda 4 gazetecinin hayatını kaybettiği, bazılarının da yaralandığı duyurulmuştu.