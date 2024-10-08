Gazze'de Saldırılar Sonucu 41.800 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 8 Ekim (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde önemli bir bölümü çocuklar ve kadınlar olmak üzere 41.800 Filistinli hayatını kaybederken, 96.900'i aşkın kişi de yaralandı.

Dünya Sağlık Örgütü, Eylül ayının ortaları itibarıyla yaralanan kişilerin en az 22.500'ünün uzun süreli rehabilitasyon gerektiren ve "hayatı değiştiren" yaralarının olduğunu tahmin ediyor. Ciddi düzeydeki uzuv yaraları, en yaygın görülen yaralanmalar olarak kayda geçerken 3.000-4.000 kişinin de ampute edildiği belirtildi.