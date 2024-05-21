Gazze'de Sağlıksız Gıdalar Uyarısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki pazarlarda kullanıma uygun olmayan gıdaların bulunduğu konusunda uyardı.

Bakanlığın X platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin sahadaki denetimleri sırasında son dönemde pazarlarda kullanımı uygun olmayan bazı gıda malzemelerini tespit ettiği aktarıldı.

Bu ürünlerin bölgeye ilgili makamlardan izin alınmadan getirildiği belirtilerek, bunların vatandaşlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Bakanlık, uluslararası topluma bu ürünlerin Gazze Şeridi'ne girmeden önce güvenliğini garanti altına alacak kontrol mekanizmaları bulunması çağrısı yaptı.

İsrail'in aylardır bölgeye saldırılar düzenlemesinin ve uluslararası hukuku ihlal eden kısıtlamalarının bir sonucu olarak Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler ciddi şekilde gıda, su ve ilaç kıtlığı yaşıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.