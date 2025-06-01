Gazze'de Sağlık Yardımı Engelleniyor: 3 Bin Tır Mısır'da Bekletiliyor

Gazze'de Sağlık Yardımı Engelleniyor: 3 Bin Tır Mısır'da Bekletiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumu içler acısı... İsrail'in ablukası nedeniyle 3 bin sağlık yardım tırı bölgeye giremiyor. Sağlık Bakanı Münir el-Burş, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle acil durumları vurguladı. Salgın hastalıkların yayılması tehlikesi artıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, İsrail'in ablukası altındaki bölgeye sağlık yardımı taşıyan yaklaşık 3 bin tırın girişini engellediğini bildirdi.

Burş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD desteğiyle bölgede bir "soykırım" yürüttüğünü kaydetti.

Gazze'deki hastanelerin ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle "içler acısı" bir durumda olduğunu vurgulayan Burş, "Şu anda Mısır'ın Ariş kentinde bekletilen 3 bin sağlık yardım tırının İsrail'in engellemesi nedeniyle Gazze'ye ulaşamıyor." ifadelerini kullandı.

Salgın hastalıklar yayılıyor

İlaç ve aşı girişinin engellenmesinin bulaşıcı hastalıkların ve salgınların yayılmasına yol açtığını aktaran Burş, Gazze'de akut ishal, menenjit gibi hastalıkların arttığını, bunun yanında yüzde 90'ı suya erişim sıkıntısı çeken halkta su güvensizliği krizinin derinleştiğini kaydetti.

İsrail'in son dönemde uygulamaya koyduğu "yeni yardım dağıtım mekanizmasını" da sert bir dille eleştiren Burş, bu yöntemin "kitlesel öldürme tuzakları ve zorunlu göç aracı" haline geldiğini, yardım almak isteyen sivillere yönelik tekrar eden saldırıların bu tespiti doğruladığını vurguladı.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusu 27 Mayıs'tan bu yana yardım dağıtım noktalarında 49 Filistinliyi öldürdü, 305 kişiyi de yaraladı. Sadece bugün Refah ve Gazze Şeridi'nin orta kesiminde düzenlenen saldırılarda 32 kişi yaşamını yitirdi, 250'den fazla kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 54 bin 418 kişi hayatını kaybetti, 124 bin 190 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

Nükleer taşıyabilen 40'dan fazla uçağı dronlarla imha ettiler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 'Terörsüz Türkiye' ana gündemiyle toplanıyor

Milyonların gözü bu zirvede! Masada çok önemli bir konu başlığı var
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Galatasaray'da Zaha ile ayrılık kesinleşti

Çok büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da ayrılık resmileşti
Miss World 2025 birincisi belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını

Miss World 2025'te birinci belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko Türkiye'de kalabilir! Görüşmeler başladı

Dzeko Türkiye'de kalabilir! Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
İnfaz kanunu teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

İnfaz kanunu teklifi kabul edildi! İşte madde madde değişiklikler
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.