Gazze'de Sağlık Sistemi Çökmüş Durumda

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki Tıbbi Aktivite Yöneticisi Dr. Fady Almadhoun, Gazze'ye 100 günden uzun süredir yardım girmemesi nedeniyle mevcut stokların tükendiğine işaret ederek, bu durumun tüm kurumların faaliyetlerini zorlaştırdığını belirtti.

Almadhoun, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki son durumla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yaşanan olumsuz duruma değinen Almadhoun, "Gazze'deki durum içler acısı. Gün geçtikçe durum daha da kötüye gidiyor. Buradaki sağlık sistemi neredeyse çökmüş durumda. Gazze'nin kuzeyinin büyük bölümünde hiçbir hastane veya tıbbi tesis yok." dedi.

Almadhoun, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde de hiçbir hastanenin olmadığını vurgulayarak, Han Yunus'taki en büyük hastanelerden biri olan Gazze Avrupa Hastanesinin hizmet dışı kaldığını, Nasır Hastanesinin de neredeyse çalışmadığını söyledi.

"(7 Ekim 2023 öncesi) Savaştan önce 35 hastanemiz ve büyük tıbbi tesisimiz vardı, şimdi sadece 14 tane var." diyen Almadhoun, bir ameliyathanenin durumunun da çok kötü hale geldiğini bildirdi.

Almadhoun, Gazze'de hasta sayısının artmasının yanı sıra her geçen gün daha da karmaşık ve komplike hastaları kabul ettiklerinin altını çizerek, "(Ciddi yaralanmalarla gelen hastaların) Çoğunun yoğun bakıma yatırılması gerekiyor. Birçoğunun ameliyathaneye ihtiyacı var. Daha erken ameliyat edilmesi gerekiyor. Bu tip vakaların hepsinin yüksek kalitede bakıma ihtiyacı var. Daha nitelikli sağlık sistemine ihtiyaç var. Hastaların çoğu ameliyathanenin önünde ölüyor ve kimse onları tedavi edemiyor. Sefil bir durum yaşanıyor. İnsan kaynağı, özel destek, tıbbi ekipman ve ilaç yok." diye konuştu.

Yüksek seviyede kıtlık ve tedarik sorunu olduğuna değinen Almadhoun, 14 gün içinde herhangi bir tedarik olmaması halinde mevcut stoklarıyla çalışmalarını sürdüremeyeceklerini belirtti.

"100 günden fazla süredir tüm sınırlar tamamen kapalı"

Almadhoun, "100 günden fazla süredir tüm sınırlar tamamen kapalı. Gazze'ye gelen tıbbi malzeme, ekipman yok. Tüm sivil toplum kuruluşları ve Sağlık Bakanlığı için bu stoklar aslında her geçen gün tükeniyor. Hasta sayısı artıyor, yardım stokları girmiyor. Bu, mevcut durumu bizim, diğer sivil toplum kuruluşları ve ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) için giderek daha da zorlaştırıyor. Tüm sınırların acilen açılmasını, tıbbi ekipman ve malzemelerin girişini istememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kendilerinden insani yardımların her zaman tüm Filistin halkına hiçbir ayrımcılık yapılmadan dağıtılmasının istendiğini aktaran Almadhoun, bu durumun Gazze'nin yanı sıra tüm dünyada yardıma ihtiyaç duyan insanların hakkı olduğunu dile getirdi.

İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan insani yardım dağıtım sisteminin ayrımcı olduğunu ve Gazze'deki sivilleri ayırarak sadece bazılarına gıda ve ilaç verdiğini ancak bu konuda hemfikir olmadığını söyleyen Almadhoun, yardımlara ulaşmak isteyenlerin hedef alınarak katledilmelerinin de kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Almadhoun, "Buradaki tüm çocuklar şiddetli akut yetersiz beslenmeden şikayetçi. Gazze'de 57'den fazla çocuk yetersiz beslenmeden öldü. Durum çok kötü." şeklinde konuştu.

Gazze'de herhangi bir markete gidildiğinde yiyecek bir şey bulmanın mümkün olmadığına işaret eden Almadhoun, elinde parası olan kişilerin de sadece un satın alabildiğini anlattı.

Almadhoun, Gazze'deki yetersiz beslenme nedeniyle yaraların iyileşmesinin de çok geciktiğini, birçok hastanın bu şikayetle hastane veya kliniklere geldiğini ifade etti.

Yaşanan bu durum dolayısıyla çok üzgün olduklarını dile getiren Almadhoun, "Gazze'de daha önce hiç böyle bir şey görmedik. Gazze'de 10 yıl tıp doktoru ve sonrasında tıbbi aktivite yöneticisi olarak çalıştım. Bu tür hastaları ilk kez bu yıl görüyorum." dedi.