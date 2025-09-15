Gazze'de Sağlık Krizi: Tıbbi Malzeme ve İlaç Stokları Tükendi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki hastaların ve yaralıların hem açlık hem de tıbbi imkansızlıklarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki temel ilaç ve tıbbi malzemelerle ilgili mevcut durumun krizin sınırlarını aşarak felaket boyutlarına ulaştığı belirtildi.

Hastanelerdeki temel ilaç ve tıbbi malzeme stoklarının tükendiği ve bu durumda sağlık personelinin çalışmalara devam edemeyeceği aktarıldı.

"Acil ve hayati öneme sahip tıbbi malzemeler konusunda artık son nefesin verildiği" ifade edilen açıklamada, çok sayıda hasta ve yaralının öngörülemeyen sonuçlara yol açacak kritik durumla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralıların, bombardıman, açlık ve tıbbi imkansızlıktan oluşan "korku üçgeni" ile kuşatıldığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, ilgili tüm taraflara, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acil tıbbi malzemelerin girişinin sağlanması ve ulaştırılması için tüm nüfuzunu kullanma çağrısı yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son iki günde yaptığı açıklamalarda, İsrail'in uyguladığı aç bırakma politikasının yol açtığı kıtlık ve yetersiz beslenmenin yayılması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde kan stoklarının kritik düzeyde azaldığı, hastanelerde hayati öneme sahip tıbbi malzemelerin ve solüsyonların ciddi şekilde eksik olduğunu duyurmuştu.