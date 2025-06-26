Gazze'de Sağlık Krizi: Sadece 2900 Ünite Kan ve Plazma İzni Verildi

Gazze Şeridi'nde 21 aydır süren saldırılar nedeniyle ağır insani kriz yaşanırken, hastanelerin bombalanması ve malzeme yetersizliği nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü bölgeye sınırlı sayıda kan ve plazma ünitesi girişine izin verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle hastanelerde yaşanan ciddi tıbbi malzeme sıkıntısına karşı, Batı Şeria'dan Han Yunus'un doğusundaki el-Karara Sınır Kapısı üzerinden yaralılar için kan üniteleri ve plazmalar gönderildi.

Gönderilen kan ve plazma, yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Nasır Hastanesi Sözcüsü Muhammed Sakr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası baskılara rağmen sadece 2900 ünite kan ve plazma geçişine izin verdiğini belirtti.

Kompleksin 1500 ünite plazma ve 1400 ünite kan aldığını aktaran Sakr, bu miktarın Gazze'nin en fazla bir haftalık ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etti.

Sakr, her gün yüzlerce yaralının hastanelere ulaştığını ve mevcut sağlık kapasitesinin hızla tükendiğini vurgulayarak, Dünya Sağlık Örgütüne düzenli ve sürekli kan sevkiyatı için baskı yapılması çağrısında bulundu.

Gazze Sağlık Bakanlığı dün, İsrail'in acil tıbbi yardımların girişini engellemesi nedeniyle sağlık ve insani durumun "felaket seviyesine" ulaştığı uyarısında bulunmuştu.