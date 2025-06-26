Gazze'de Sağlık Krizi: Sadece 2900 Ünite Kan ve Plazma İzni Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'ndeki insani kriz derinleşirken, sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Hastanelerin bombalanması sonrası, sadece 2900 ünite kan ve plazma girişine izin verildi. Uzmanlar, bu miktarın acil ihtiyaçları karşılayamayacağını belirtiyor.

Gazze Şeridi'nde 21 aydır süren saldırılar nedeniyle ağır insani kriz yaşanırken, hastanelerin bombalanması ve malzeme yetersizliği nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü bölgeye sınırlı sayıda kan ve plazma ünitesi girişine izin verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle hastanelerde yaşanan ciddi tıbbi malzeme sıkıntısına karşı, Batı Şeria'dan Han Yunus'un doğusundaki el-Karara Sınır Kapısı üzerinden yaralılar için kan üniteleri ve plazmalar gönderildi.

Gönderilen kan ve plazma, yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Nasır Hastanesi Sözcüsü Muhammed Sakr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası baskılara rağmen sadece 2900 ünite kan ve plazma geçişine izin verdiğini belirtti.

Kompleksin 1500 ünite plazma ve 1400 ünite kan aldığını aktaran Sakr, bu miktarın Gazze'nin en fazla bir haftalık ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etti.

Sakr, her gün yüzlerce yaralının hastanelere ulaştığını ve mevcut sağlık kapasitesinin hızla tükendiğini vurgulayarak, Dünya Sağlık Örgütüne düzenli ve sürekli kan sevkiyatı için baskı yapılması çağrısında bulundu.

Gazze Sağlık Bakanlığı dün, İsrail'in acil tıbbi yardımların girişini engellemesi nedeniyle sağlık ve insani durumun "felaket seviyesine" ulaştığı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel
Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan pankart olay oldu

Şampiyonluk sonrası Ali Koç için açılan o pankart olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

DEM Partili vekilin "Kürtçe belası" ortalığı karıştırdı
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar

Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Trump, 'İran'da nükleer tesisler yok edilmedi' iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı

Kimseyi inandıramayınca faturayı ona kesti: Köpek gibi atılmalı
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif

En Nesyri için rekor teklif! Ali Koç parayı koyacak yer bulamayacak
Katılan da var katılmayan da! Necati Ateş'ten Barış Alper Yılmaz'a bonservis tahmini

Katılan da var katılmayan da! Barış Alper'in bonservisini açıkladı
Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı

Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Tolga Sarıtaş baba oluyor! Oğluna vereceği ismi ilk kez paylaştı

Baba olmaya hazırlanan Sarıtaş'tan sürpriz isim seçimi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.