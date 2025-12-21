Haberler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İlaçların yüzde 52'si, tıbbi malzemelerin yüzde 71'i eksik

Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde sağlık sandığı, ilaç ve tıbbi malzeme stoklarının kritik seviyelere gerilediğini açıkladı. İsrail'in yardımlara kısıtlamaları nedeniyle hastanelerdeki acil servis ve yoğun bakım hizmetleri yetersiz kalmakta, çok sayıda hasta tedavi olamadan mağdur durumdadır.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki ilaç ve tıbbi malzeme stoklarının kritik seviyelere gerilediği uyarısında bulunarak, ilaçlarda yüzde 52, tıbbi malzemelerde yüzde 71'lik eksiklik yaşandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde sağlık sektöründe yaşanan ciddi sıkıntılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 2 yıl süren aralıksız saldırıları ve devam eden abluka nedeniyle sağlık sisteminin tanı ve tedavi hizmetlerinde eşi benzeri görülmemiş bir tükenmişlik yaşandığı kaydedildi.

İlaç depolarında 321 temel ilaç kaleminde stokların sıfıra düştüğü kaydedildi.

Acil servis ve yoğun bakım hizmetlerinin yüzde 38'inin yetersiz olduğu, buna bağlı olarak 200 bin hastanın acil servis hizmetinden, 100 bin hastanın cerrahi müdahaleden ve 700 hastanın ise yoğun bakım hizmetinden mahrum kalabileceği ifade edildi.

Diyaliz tedavisi görmesi gereken 650 böbrek hastasının diyalize giremediği belirtildi.

Onkoloji ilaçlarında yüzde 70'lik eksiklik olduğu, bu nedenle 1000 hastanın gerekli tedaviden mahrum kaldığı, tedavi eksikliğinin zaman zaman can kaybıyla sonuçlandığı aktarıldı.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçların yüzde 62'sinin bulunmadığı; mevcut ilaç sayısının da 288 bini aşan hastanın ihtiyacını karşılamak için yetersiz kaldığı vurgulandı.

Tüm bunlara bağlı olarak hastaların ciddi sağlık komplikasyonları; beyin ya da kalplerinde pıhtıyla karşılaşabileceği uyarısı yapıldı. Sağlık hizmetlerindeki kısıtlı imkanlar nedeniyle bu durumun hastalar için ölüm riski anlamına geldiği belirtildi.

Bunlara ek olarak bazı sağlık malzemelerinin hiçbir türlü bulunamaması nedeniyle kalp kateterizasyonu ve açık kalp ameliyatı hizmetlerinin çok sınırlı sayıda yapıldığı, neredeyse tamamen durduğu bildirildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla 34 hastane ve 80 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı, 132 ambulansı ise kullanılamaz hale getirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla sık sık Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor, ilaç ve sağlık malzemelerinin girişini de kısıtlıyor.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
