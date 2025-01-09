Gazze'de Sağlık Krizi: Hastalar Yurtdışına Gönderiliyor

GAZZE, 9 Ocak (Xinhua) -- Dört çocuk annesi Filistinli Abeer Ebu Yusuf, tedavi için çocuğunu kendisinden ayrı yurtdışına gönderirken yaşadığı acıyı, "Sanki ruhum bedenimden koparılıyordu, sanki ebediyen ölüme terk edilmiştim" diyerek anlatıyor.

40 yaşındaki Filistinli kadın, Xinhua'ya yaptığı açıklamada on yıldır böbrek yetmezliği çeken oğlu Abdullah'ın durumunun diyaliz tedavisi alamaması nedeniyle daha da kötüleştiğini söylüyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yönelik saldırıları, bu hastaların diyaliz tedavisine erişimini ciddi şekilde engelliyor.

Gazze'deki sağlık yetkilileri Abeer'e oğlunun tedavi için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidebileceğini söylediğinde onlar için bir umut ışığı belirmiş.

Yerel sağlık yetkilileri, Abdullah'ın salı günü İsrail kontrolündeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan geçerek tedavi için BAE'ye gitmesine izin verilen 45 hastadan biri olduğunu, planlanan tedavinin Dünya Sağlık Örgütü ile koordineli olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Ancak yurtdışında tedavi arayışı, İsrailli yetkililerin giderek daha kapsamlı güvenlik kontrolleri uygulamasıyla karşı karşıya.

Abeer, yapılan güvenlik kontrolünde "herhangi bir siyasi veya askeri faaliyete" karışmamış olmasına rağmen oğluyla birlikte BAE'ye gitme izni alamamış. Bunun üzerine başka çaresi kalmayan anne, Abdullah'ın yanında refakatçi olarak 13 yaşındaki kızını göndermiş.

Abeer, "Kızım daha çok küçük. Kardeşinin neye ihtiyacı olduğunu bilmiyor. Kardeşinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldığı için üzülüyorum ama başka çaremiz yok... Her ikisi için de korkuyorum. İnşallah kendileriyle ilgilenecek birini bulurlar" diyerek anlatıyor yaşadıklarını.

Bu yürek burkan olay, kan kanseri tedavisi için oğlu Fayez'i yurtdışına göndermek zorunda kalan Kamla Ebu Kwaik'in de başına gelmiş.

Xinhua'ya konuşan 39 yaşındaki dört çocuk annesi kadın, "İsrailli yetkililer, benim de eşimin de oğlumuza refakat etme taleplerimizi defalarca reddetti. Onun için, oğlum büyükannesiyle gitti" diyor.

Kwaik, "Fayez benden uzaktayken vakit nasıl geçecek bilmiyorum. Hayatın rengi de yemeğin tadı da yok benim için. Oğlumun kollarıma alacağım an için günleri sayıyorum" diye anlatıyor hislerini.

Gazze'deki sağlık yetkilileri tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 45.854'e, yaralılarsa 109.139'a yükseldi.

Hamas kontrolündeki hükümet medya ofisinin genel müdürü İsmail Thawabta, Xinhua'ya yaptığı açıklamada an itibarıyla 35.060 Gazzeli çocuğun yanlarında ebeveynlerinden birinin ya da her ikisinin birden bulunmadığını söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin genel müdürü Muhammed Zakut'un açıklamasına göre aralarında çocukların da bulunduğu 28.000'den fazla hasta ve yaralının, bölgede gerekli tıbbi imkanların bulunmaması sebebiyle yurtdışında tedavi görmesi gerekiyor.

Zakut, "İsrail ordusunun hastaneleri ve tıp merkezlerini doğrudan hedef alarak çoğuna büyük hasar vermesi nedeniyle sağlık sektörü çöktü ve hastalar ciddi ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor" uyarısında bulundu.