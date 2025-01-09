Üye Girişi
Haberler
Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu

Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu
Brezilya'da iniş yapan uçak, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı

İniş yaparken, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı
ABD'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık

İşte bir türlü söndürülemeyen yangının nedeni
İddia: Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde

Ahmet Türk'le ilgili gündem yaratacak iddia!

Gazze'de Sağlık Krizi: Hastalar Yurtdışına Gönderiliyor

Gazze'de Sağlık Krizi: Hastalar Yurtdışına Gönderiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle diyaliz tedavisi alamayan çocuklarına tedavi için yurtdışına gönderen aileler, büyük acılar yaşıyor. Annelere, güvenlik kontrolleri engeliyle karşılaştıkları bildirildi.

GAZZE, 9 Ocak (Xinhua) -- Dört çocuk annesi Filistinli Abeer Ebu Yusuf, tedavi için çocuğunu kendisinden ayrı yurtdışına gönderirken yaşadığı acıyı, "Sanki ruhum bedenimden koparılıyordu, sanki ebediyen ölüme terk edilmiştim" diyerek anlatıyor.

40 yaşındaki Filistinli kadın, Xinhua'ya yaptığı açıklamada on yıldır böbrek yetmezliği çeken oğlu Abdullah'ın durumunun diyaliz tedavisi alamaması nedeniyle daha da kötüleştiğini söylüyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yönelik saldırıları, bu hastaların diyaliz tedavisine erişimini ciddi şekilde engelliyor.

Gazze'deki sağlık yetkilileri Abeer'e oğlunun tedavi için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidebileceğini söylediğinde onlar için bir umut ışığı belirmiş.

Yerel sağlık yetkilileri, Abdullah'ın salı günü İsrail kontrolündeki Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan geçerek tedavi için BAE'ye gitmesine izin verilen 45 hastadan biri olduğunu, planlanan tedavinin Dünya Sağlık Örgütü ile koordineli olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Ancak yurtdışında tedavi arayışı, İsrailli yetkililerin giderek daha kapsamlı güvenlik kontrolleri uygulamasıyla karşı karşıya.

Abeer, yapılan güvenlik kontrolünde "herhangi bir siyasi veya askeri faaliyete" karışmamış olmasına rağmen oğluyla birlikte BAE'ye gitme izni alamamış. Bunun üzerine başka çaresi kalmayan anne, Abdullah'ın yanında refakatçi olarak 13 yaşındaki kızını göndermiş.

Abeer, "Kızım daha çok küçük. Kardeşinin neye ihtiyacı olduğunu bilmiyor. Kardeşinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldığı için üzülüyorum ama başka çaremiz yok... Her ikisi için de korkuyorum. İnşallah kendileriyle ilgilenecek birini bulurlar" diyerek anlatıyor yaşadıklarını.

Bu yürek burkan olay, kan kanseri tedavisi için oğlu Fayez'i yurtdışına göndermek zorunda kalan Kamla Ebu Kwaik'in de başına gelmiş.

Xinhua'ya konuşan 39 yaşındaki dört çocuk annesi kadın, "İsrailli yetkililer, benim de eşimin de oğlumuza refakat etme taleplerimizi defalarca reddetti. Onun için, oğlum büyükannesiyle gitti" diyor.

Kwaik, "Fayez benden uzaktayken vakit nasıl geçecek bilmiyorum. Hayatın rengi de yemeğin tadı da yok benim için. Oğlumun kollarıma alacağım an için günleri sayıyorum" diye anlatıyor hislerini.

Gazze'deki sağlık yetkilileri tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 45.854'e, yaralılarsa 109.139'a yükseldi.

Hamas kontrolündeki hükümet medya ofisinin genel müdürü İsmail Thawabta, Xinhua'ya yaptığı açıklamada an itibarıyla 35.060 Gazzeli çocuğun yanlarında ebeveynlerinden birinin ya da her ikisinin birden bulunmadığını söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin genel müdürü Muhammed Zakut'un açıklamasına göre aralarında çocukların da bulunduğu 28.000'den fazla hasta ve yaralının, bölgede gerekli tıbbi imkanların bulunmaması sebebiyle yurtdışında tedavi görmesi gerekiyor.

Zakut, "İsrail ordusunun hastaneleri ve tıp merkezlerini doğrudan hedef alarak çoğuna büyük hasar vermesi nedeniyle sağlık sektörü çöktü ve hastalar ciddi ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor" uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'ı görmeye katlanamadı!
img

Zara'nın sahne tarzına Yeliz Yeşilmen'den eleştiri!
img

Teklif yapan takıma çok şaşıracaksınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak mı?
Taraftarlar endişeli: Galatasaray'ın yıldızı antrenmana çıkmadı

Takımın yıldızı antrenmana çıkmadı
Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Özgür Özel'in kırmızı kart çıkışının kaynağı ortaya çıktı: Ali Babacan aynı ifadeleri kullanmış

Özgür Özel'in büyük sürprizi çalıntı çıktı

Son Dakika Haberleri

Edip Akbayram hasta mı, sağlık durumu ne? Can Ataklı Flash TV'den ayrıldı mı, Can ataklı neden yok? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kasımpaşa Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ertem Şener, Mourinho'ya ne dedi VİDEO? Brezilya uçak kazası patlama VİDEOSU var mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne maçı, lig maçı mı ZTK maçı mı? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı tek maç mı, rövanşı var mı? Hudutsuz Sevda Zeynep öldü mü? Zeynep ölüyor mu? ATV canlı izle! (KASIMPAŞA FENERBAHÇE) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, kanalı, günü mü değişti? Kasımpaşa Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.