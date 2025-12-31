Gazze'de hastalığına teşhis konulamayan 12 yaşındaki Emir, tedavi bekliyor

İsrail'in ağır saldırılarından ardından temel ihtiyacın bile girişi için ciddi kısıtlamalar uyguladığı Gazze Şeridi'nde 12 yaşındaki Emir Şendağlı, teşhis edilemeyen hastalığının tedavisini bekliyor.

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in 2 yıl boyunca uyguladığı soykırım sonucu sağlık alanında yaşanan ciddi tahribata tanık olunuyor.

Tel Aviv yönetiminin ekim ayında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen bölgeye gıda, yakıt, sağlık malzemesi başta olmak üzere temel ihtiyaçların girişini ciddi şekilde kısıtlaması bölgedeki tahribatın etkilerini daha da ağırlaştırıyor.

Filistinliler, bu şartlar altında tedavi olmak bir yana hastalıklarının teşhis edilmesinde de zorlanıyor.

Ayrıca saldırıların yıkıcı etkisinin altında tıbbi yardımların girişini engelleyen kısıtlamalarla, aralarında çocukların da olduğu binlerce hastanın, uygun ve kapsamlı tedavi için bölge dışına çıkışı da zorlaştırılıyor.

Gazze'deki sağlık çalışanları ise tıbbi ekipmanda yaşanan ciddi eksikliğe işaret ederek, hem tedavi hem teşhiste yaşanılan sıkıntıların artık tahammül seviyesini aştığına dikkati çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de 100 binden fazla çocuk, 37 bin hamile ve emziren kadının, akut yetersiz beslenmeden muzdarip olacağının tahmin edildiğini belirtmişti.

"Birkaç ay içerisinde 19 kilogram kaybetti"

Filistinli Emir'in babası Mustafa Şendağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun bundan birkaç ay öncesini kadar herhangi bir hastalığının olmadığını söyledi.

Emir'in sağlık sorunlarının ishal ve kusma belirtileriyle eylül ayında başladığına işaret eden Şendağlı,"Başlarda sıradan bir hastalık olduğunu sanarak hastaneye gidiyorduk. Kusmayı önlemek için iğne yapılıyor ve sıvı kaybına karşı da serum veriliyordu." dedi.

Yaklaşık 40 kilogram olan oğlunun rahatsızlıkla kilo kaybetmeye başladığını aktaran Filistinli baba, "Oğlumun durumu giderek ağırlaştı; bu süre zarfında 19 kilogram kaybetti. Yürüme yetisini tamamen kaybetmese de şiddetli ağrılar ve aşırı yorgunluk nedeniyle uzun mesafeler yürüyemez hale geldi."bilgisini paylaştı.

Hastalığının başlarında Emir'i ellerinden geldiği kadar sağlıklı şekilde beslemeye gayret gösterdiklerini belirten Şendağlı, ilerleyen zamanda şiddetli ishal nedeniyle susuz kalmasından endişe edildiğini ve beslenmesinin sadece sıvı takviyeleriyle sınırlı kaldığını aktardı.

Filistinli baba, kasım ayından bugüne kadar doktorların oğluna mide ilaçları, vitaminler ve antibiyotikler verdiğini; kortizon dahil çeşitli tedaviler uyguladığını fakat durumunda kayda değer bir iyileşme görülmediğini dile getirdi.

-Teşhis konulamadı

Doktorların başta bunun sindirim sistemindeki dokuların iltihaplanması ve şişmesine neden olan bir tür iltihaplı bağırsak hastalığı olan "Crohn" olabileceğini, bunun da akut beslenme yetersizliğine yol açabileceğini söylediğini aktaran baba, daha sonra tıbbi değerlendirmenin değiştiğini ifade etti.

Filistinli Şendaglı, "Tetkiklerin ardından, Gazze'deki tıbbi imkanların yetersizliği nedeniyle hastalığın bilinmeyen bir rahatsızlık olduğu ve teşhis edilemediği söylendi." dedi.

Oğlunun sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine Emir'in Gazze Şeridi dışına çıkarılarak tedavi edilmesini talep eden Şendaglı, "Dünyaya ve tüm özgür insanlara durumu daha da ağırlaşmadan önce oğlumun tedavi için yurt dışında çıkarılması çağrısında bulunuyorum." diye seslendi.

Soykırımın yaşandığı iki yıl boyunca İsrail ordusu, hastaneleri, sağlık tesislerini ve ilaç depolarını bombalayarak, sağlık çalışanlarını hedef alıp bir kısmını gözaltına alarak ve ilaç ile tıbbi malzemelerin girişini engelleyerek Gazze'deki sağlık sistemini kasıtlı olarak hedef aldı. Bu durum, yurt dışında tedaviyi birçok hasta için acılarını sona erdirmenin tek umudu haline getirdi.

Yurt dışında tedavi görmeyi bekleyen hastalar

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yurt dışında tedavi görmek üzere seyahat etmeyi bekleyenler listesinde kayıtlı 19 bin 989 hasta bulunduğunu, bunların 4 bin 300'ünün çocuk olduğunu ifade etti.

Burş, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aralarında Birleşmiş Milletler sınıflandırmasına göre "çok kritik" olarak değerlendirilen ve acil seyahat gerektiren 3 bin 788 vakanın yer aldığı, 18 bin 500 vakayı onayladığını kaydetti.

Ayrıca Filistinli yetkili, İsrail'in Mayıs 2024'te Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasından bu yana ve gerekli onayların alınmasının zorlaşmasıyla birlikte, tedavi için yurt dışuna çıkmayı bekleyen 1156 hastanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Gazze'deki sağlık sisteminin yaşadığı ağır koşullar nedeniyle, yurt dışına çıkıp tedavi olamayan binlerce Filistinli, hasta ve yaralı yakınlarının hayatı konusunda ciddi endişe duyuyor.