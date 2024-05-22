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Gazze'de Sağlık Hizmetleri Tamamen Durdu

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Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail saldırılarının aralıksız sürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinde sağlık hizmetlerinin tamamen devre dışı kaldığını duyurdu. Sağlık hizmetlerinin durması sebebiyle 700 bin insanı tehdit eden insani bir felaket uyarısında bulunuldu.

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail saldırılarının aralıksız sürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinde sağlık hizmetlerinin tamamen devre dışı kaldığını duyurdu.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerinin durması sebebiyle 700 bin insanı tehdit eden insani bir felaket uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinde sağlık hizmetlerinin durduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail işgalinin Filistin halkının başta tedavi ve ilaç olmak üzere tüm yaşam imkanlarını yıkmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, özellikle Kemal Advan Hastanesi'nin hizmet dışı kalması ve el-Avde Hastanesi'nin İsrail ordusunun ablukası altında olması sebebiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinin sağlık hizmeti verecek gücü kaybettiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara müdahale çağrısı yapılan açıklamada, sağlık sistemi ve kadrolarının, işgalciler tarafından alıkonulma, takip ve öldürülme yerine, korunarak görevlerini yerine getirmeleri için imkan sağlanmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde faaliyet gösteren son sağlık merkezi Kemal Advan Hastanesi'nin hasta kabul ve acil servisi dün, İsrail ordusunun topçu atışlarıyla büyük hasar almıştı.

İsrail ordusunun saldırısı ve hastanenin çevresini abluka altında tutması nedeniyle hastane yönetimi, 12 Aralık 2023'te yaptığı gibi tekrar hastaneye baskın düzenlemesi veya hedef alması korkusuyla yaralı, hasta ve sağlık ekiplerini tahliye etme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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