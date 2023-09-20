Gazze'de Roma dönemine ait 4 antik mezar daha bulundu

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Roma dönemine ait mezarlıkta yapılan kazı çalışmalarında 4 antik mezar daha bulundu. Toplam mezar sayısı 134'e ulaştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Roma dönemine ait bir mezarlıkta, 4 antik mezar daha bulunduğu bildirildi.

Gazze'deki Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığına bağlı Tarihi Eserler ve Kültürel Miras Kurumu Genel Müdürü Cemal Ebu Ride yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Mart 2022'de keşfedilen Roma dönemine ait mezarlıkta arkeolojik kazı çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Tarihi yaklaşık 2 bin yıl öncesine uzanan, 4 bin metrekarelik mezarlıktaki kazılar sırasında, 4 antik mezar daha bulunduğunu belirten Ebu Ride, mezarlıkta şuana kadar bulunan mezar sayısının 134 olduğunu, bunlar arasında 2 kurşun tabutun da yer aldığını aktardı.

Ebu Ride, arkeolojik alanlara büyük önem verdiklerini ve Gazze'de yaşanan farklı dönemlerin tarihi köklerini korumak için her türlü çabayı gösterdiklerini vurguladı.