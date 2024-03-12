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Gazze'de Ramazan Hazırlıkları Zorlaşıyor

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Giderek şiddetlenen İsrail saldırıları ve katliamları nedeniyle para, temel ihtiyaçlar ve huzurlu bir yaşamdan yoksun olan Gazze halkı Ramazan ayını heyecanla karşılamaktan çok uzak.

ÇEKİM TARİHİ: 10 Mart 2024

1. Refah sokaklarından çeşitli görüntüler

4. Refah'taki çocukların çeşitli görüntüleri

Giderek şiddetlenen İsrail saldırıları ve katliamları nedeniyle para, temel ihtiyaçlar ve huzurlu bir yaşamdan yoksun olan Gazze halkı Ramazan ayını heyecanla karşılamaktan çok uzak.

"Ramazan hazırlıklarımız son derece basit kaldı çünkü hiç gıda malzemesi yok. Yüksek gıda fiyatlarından muzdaribiz ve durum çok zor. Tüm yaşananlara rağmen, kaybettiklerimizi telafi edebilir ve yıkılanları yeniden inşa edebiliriz. Hala okulda olan çocuklarımız için yaşamak istiyoruz."

"Hayat çok zor ama Allah'a şükürler olsun. Eskiden Gazze kentinde fındık satardım ama bugün herhangi bir şey satmak işsiz olmaktan daha iyi."

Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre şu ana kadar Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 31.045 Filistinli öldürülürken, 72.654 kişi ise yaralandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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