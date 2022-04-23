Gazze'de Ramazan Bayramı İçin Türk Lokumu Yapılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazze'de Ramazan Bayramı İçin Türk Lokumu Yapılıyor

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Gazze'de Ramazan Bayramı İçin Türk Lokumu Yapılıyor

REFAH, 23 Nisan (Xinhua) -- İslam dünyasında Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken Ramazan Bayramı için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki şekerci dükkanlarında Türk lokumu yapılmaya başlandı.

REFAH, 23 Nisan (Xinhua) -- İslam dünyasında Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken Ramazan Bayramı için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki şekerci dükkanlarında Türk lokumu yapılmaya başlandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki bir şekerci dükkanında, Ramazan Bayramı öncesinde işçiler Türk lokumu yapıyor, 22 Nisan 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki bir şekerci dükkanında, Ramazan Bayramı öncesinde Türk lokumu yapan bir işçi, 22 Nisan 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki bir şekerci dükkanında, Ramazan Bayramı öncesinde Türk lokumu yapan bir işçi, 22 Nisan 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Ramazan Bayramı, Nisan, Gazze, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title