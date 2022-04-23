Gazze'de Ramazan Bayramı İçin Türk Lokumu Yapılıyor
Xinhua - Güncel
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REFAH, 23 Nisan (Xinhua) -- İslam dünyasında Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken Ramazan Bayramı için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki şekerci dükkanlarında Türk lokumu yapılmaya başlandı.
REFAH, 23 Nisan (Xinhua) -- İslam dünyasında Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken Ramazan Bayramı için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki şekerci dükkanlarında Türk lokumu yapılmaya başlandı.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki bir şekerci dükkanında, Ramazan Bayramı öncesinde işçiler Türk lokumu yapıyor, 22 Nisan 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki bir şekerci dükkanında, Ramazan Bayramı öncesinde Türk lokumu yapan bir işçi, 22 Nisan 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki bir şekerci dükkanında, Ramazan Bayramı öncesinde Türk lokumu yapan bir işçi, 22 Nisan 2022. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)
Xinhua / Güncel