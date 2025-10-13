Gazze'de Patlamamış Mühimmatın İnfilakı 3 Çocuğu Yaraladı
Gazze Şeridi'nde İsrail ordusundan geriye kalan patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu 3 Filistinli çocuk yaralandı. Yaralıların durumu hakkında bilgi verilmedi.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi çevresinde, İsrail ordusundan geriye kalan patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu Filistinli 3 çocuğun yaralandığı ifade edildi.
Yaralı çocukların durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel