Gazze’de Patlamamış Bomba ile Yaşamak: Hattu Ailesinin Çağrısı

Filistinli El-Hattu ailesi, gidecek başka yerleri olmadığı için İsrail ordusunun Gazze kentinin En-Nafak bölgesindeki evlerine attığı ancak patlamayan bir bombayla yaşamak zorunda kaldı.

Bina bloklarını yıkabilecek veya çok büyük hasar verebilecek güçte, serbest düşümlü bir bomba olan "Mark 84" (MK-84), Hattu ailesinin evinin duvarına saplanmış vaziyette duruyor.

Aile her an patlama tehlikesi taşıyan bu bombanın hem çocukları hem de tüm mahalle sakinleri için ciddi tehdit oluşturduğunu vurguluyor.

Ancak başlarını sokacakları başka bir alternatifleri olmadığı için bu yabancı ve ölüm saçan cisimle aynı mekanı paylaşıyor ve ilgililerden bombayı etkisiz hale getirmesini istiyor.

Evini ve çocuklarını koruması için dua ediyor

Ev sahibi Muin el-Hattu, Gazze kentine karadan ve havadan saldırılar yoğunlaşınca güneye göç etti. Ancak ateşkes olunca geri döndü ve evini, büyük kısmı yıkılmış ve bir duvarına patlayıcı özelliği çok yüksek ama patlamamış serbest düşümlü bir bomba isabet etmiş halde buldu.

Evin üst katını temizlediğini, bir oda, mutfak ve banyonun kullanılabilir vaziyette olduğunu ancak bombanın olduğu kata inemediklerini aktaran Hattu, "Bombadan çok korkuyorum; hala içinde patlayıcı maddeler var. Patlarsa bu ev de gider, bütün mahalle de. Ben sadece kendim için değil, komşularım için de endişeliyim." dedi.

İlgililerin gelip bombayı etkisiz hale getirmesini istediğini dile getiren Hattu, "Her an patlayabilir. Rahat ve güven içinde yaşıyor falan değilim. Her gün, her saat 'Allah'ım, evi ve çocuklarımı koru' diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bombalı evde yaşamaktan başka seçenekleri yok

Hattu, içinde bulundukları çaresizliği ise şöyle anlattı:

"Gidecek yerim yok ki nereye gideyim. Gazze'nin tamamı zaten harabeye dönmüş durumda. Başta kız kardeşimin evine sığınmıştım, o ev yıkıldı. Diğer kardeşimin yanına gittim, orası da bombalandı. Sonra güneye gittim. Sonunda ateşkes olunca geri geldim ve evimi bu halde buldum: Duvar yok, hiçbir şey yok, her yer yıkılmış. Üstümüze almaya bir battaniye, yatmaya bir yatak bile yok.

Evi biraz olsun oturabilir hale getirmek için sabahları evdeki enkazı temizliyorum. Mahalledeki çocuklar yaklaşmasın diye uğraşıyorum, çünkü gelip bombayla oynayabilirler. Ev açık, bir çocuğun girip dokunması an meselesi."

Saldırıların hala sonlanmadığını belirten Hattu, herhangi bir saldırı durumunda bu bombanın patlayacağını ve tüm mahallenin yıkılacağını söyledi.

Hattu'nun komşusu Hani es-Safedi de ateşkesten sonra mahalle sakinlerinin evlerine döndüğünü ama karşılaştıkları manzarayla tedirgin ve korku dolu bir şekilde yaşamaya başladıklarını dile getirdi.

Safedi, "Bu bombanın buradan alınmasını istiyoruz. Bu bomba patlarsa bütün bölge havaya uçar. Evlerimizin hepsi zaten yıkılmış durumda, geri kalanı da gider." diye konuştu.