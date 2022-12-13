Gazze'de Palmiye Yapraklarından Süs Eşyası Üretiliyor Güncel Haberler GAZZE, 13 Aralık (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin iç kesiminde yer alan Deyr el-Belah Mülteci Kampı'ndaki evinde Filistinli bir kadın palmiye yapraklarıyla geleneksel süs eşyaları üretiyor, 12 Aralık 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua) GAZZE, 13 Aralık (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin iç kesiminde yer alan Deyr el-Belah Mülteci Kampı'ndaki evinde Filistinli bir kadın palmiye yapraklarıyla geleneksel süs eşyaları üretiyor, 12 Aralık 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Aralık Gazze Güncel Haberler

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