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Gazze'deki çocuklar eğitim hakkı için hastane önünde toplandı

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Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi önünde toplanan onlarca çocuk, İsrail'in saldırıları nedeniyle eğitim hakkından mahrum kaldıklarını belirterek barış ve güven içinde yaşamak istediklerini dile getirdi. Filistinli çocuklar, evlerine ve okullarına dönmek için dünya ülkelerini Gazze'deki savaşı durdurmaya çağırdı.

Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi önünde toplanan onlarca çocuk, yeniden okula gitmek ve barış içinde yaşamak istediklerini belirtti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle eğitim hakkından mahrum kalan Filistinli çocuklar, Aksa Şehitleri Hastanesi önünde toplandı.

Bir grup genç tarafından organize edilen gösteriye katılan çocuklar, ellerinde "Eğitim bizim hakkımız, eğitim görmeyi talep ediyoruz", "Barış ve güven içinde yaşamak istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Filistinli kız çocuğu 9 yaşındaki İman yaptığı konuşmada, "Dünyadaki diğer çocuklar gibi barış ve güven içinde yaşamak, evlerimize ve okullarımıza dönmek istiyoruz. Neden hayatımızı mahvettiler? Barış içinde yaşamayı hak etmiyor muyuz?" dedi.

İsrail'in masum çocukları öldürdüğünü söyleyen İman, çocukların eski güzel hayatlarına, evlerine dönmesi, diğer çocuklar gibi özgürlüklerine kavuşmaları için dünya ülkelerini Gazze'deki savaşı durdurmaya çağırdı.

Gösteri kapsamında çocuklar ayrıca şarkılar söyleyip dans etti.

Kaynak: AA / Güncel

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