Gazze'de Olumsuz Hava Koşulları 22 Bin Çadırı Tahrip Etti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 bin çadırın tahrip olduğu, 288 bin Filistinli ailenin ise soğuk ve yağmur karşısında korunmasız kaldığını belirtti.

Gazze'deki Hükümetin Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün bölgede etkili olan olumsuz havanın zorla yerinden edilerek çadırlarda yaşamaya çalışan Filistinlilerin durumuna ve bölgedeki tahribatın boyutuna ilişkin bilgi verdi.

Sevabite, "Salı akşam saatlerinde bölgeyi etkisi altına alan alçak basınç dalgası nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kamplarda geniş alanlar su altında kaldı. Barınmaya elverişsiz hale gelen bölgelerde Filistinlilerin kaldığı 22 binden fazla çadır zarar gördü ve yaklaşık 3,5 milyon dolarlık maddi hasara meydana geldi." dedi.

Bölgedeki derme çatma şekildeki kanalizasyon sistemlerinin zarar gördüğünü belirten Sevabite, sığınma merkezi olarak kullanılan okullarda ise koridorların su altında kaldığını ve geçici su şebekelerinin işlevsiz hale geldiğini aktardı.

Gıda malzemeleri sele kapıldı, sağlık noktaları işlevsiz hale geldi

"Yağmur nedeniyle pek çok gıda maddesi zarar gördü ve dağıtım için hazırlanmış yardımlar da kayboldu. Sular altında kalan bölgelerde hareketin zorlaşması nedeniyle 10'dan fazla mobil sağlık noktası işlevsiz hale geldi, ilaç ve temel tıbbi malzemeler kayboldu." diyen Sevabite, ayrıca kamplardaki alternatif enerji ve aydınlatma ekipmanlarının, özellikle de Filistinlilerin elektrik kesintisi sırasında kullandığı güneş panellerinin yağmurda sürüklenip tahrip olduğunu söyledi.

İsrail'in kısıtlamaları, felaketi derinleştiriyor

Sevabite, "Felaketin bu denli ağır yaşanmasının başlıca nedeni, işgalci İsrail'in çadırın yanı sıra izolasyon, ısıtma, enerji ve kanalizasyon malzemelerinin girişine izin vermemesi" ifadesini kullandı.

Bu kısıtlamaların ateşkes anlaşmasında belirtilen insani yükümlülükleri ile uluslararası insancıl hukukun açık şekilde ihlali olarak nitelendiren Sevabite, "288 binden fazla aile soğuk ve yağmura karşı korunmasız kaldı. Hükümet olarak defalarca 300 bin çadır ve mobil ev sağlanmasını talep etmemize rağmen uluslararası destek çok sınırlı kaldı; verilen yanıtlar felaketin boyutlarıyla orantılı değildi." bilgisini paylaştı.

Sevabite, ABD Başkanı Donald Trump ve garantör tarafları, İsrail'i barınma, ısıtma, enerji, su ve kanalizasyon malzemelerinin girişine uygulanan kısıtlamaların kaldırılması için derhal harekete geçmeye çağırdı.

Filistinli yetkili, ayrıca İsrail'in kısıtlamaları sürdürmesi halinde insani sorunların kontrol edilemeyecek düzeylere çıkaracağı uyarısında bulundu.

Gazze'deki çadırlar su altında kaldı

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin sığındığı çadırlar dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası bir kez daha su altında kalmıştı.

Bölgede 10 gün önce de şiddetli yağmur nedeniyle on binlerce eski ve yıpranmış çadır su altında kalmış ve bu durum 2 yıldır devam eden İsrail saldırılarının yol açtığı insani krizi daha da derinleştirmişti.

Gazze Şeridi'nin en temel barınma ihtiyacını karşılayabilmek için yaklaşık 300 bin çadıra ve prefabrik yaşam ünitesine ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.