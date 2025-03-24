Gazze'de Ölü Sayısı 50.000'i Aştı, İnsani Kriz Derinleşiyor

GAZZE, 24 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 50.000'i aştı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri pazar günü yaptıkları açıklamada, son 24 saat içinde Gazze'deki hastanelere 41 kişinin cansız bedeni ile 61 yaralının getirildiği ve Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısının 50.021'e, yaralı sayısının ise 113.274'e ulaştığını bildirdi.

Sağlık yetkilileri, İsrail'in hava saldırılarını yeniden başlattığı 18 Mart'tan bu yana en az 673 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.233 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı pazar günü, İsrail'in üç haftadır Gazze'ye yardım girişini büyük ölçüde engellemesinin açlık krizini derinleştirdiği uyarısında bulundu.

Ajans sosyal medya platformu X üzerinden, "Yiyecek yok, ilaç yok, su yok, yakıt yok. Savaşın ilk evresinden daha sıkı bir kuşatma" paylaşımına yer verdi.

Ajans, Gazze nüfusunun hayatta kalmak için yardımlara bağımlı olduğu, yardımların engellenmesi nedeniyle çocukların giderek daha fazla açlık ve hastalıkla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

İsrail güvenlik endişelerini gerekçe göstererek 2 Mart'ta Gazze'ye tüm tedarik girişlerini durdurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas her yıl 22 Mart'ta kutlanan Dünya Su Günü çerçevesinde pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'i suya erişimi bir "işkence ve yerinden etme yöntemi" olarak kullanarak Filistin'in gelişimini baltalamayı ve Filistin topraklarındaki işgalini pekiştirmeyi amaçladığı iddiasıyla kınadı.

Abbas acil ateşkes, sınırsız yardım erişimi ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi çağrısında bulunurken, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması için de küresel destek çağrısı yaptı.