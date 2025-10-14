Gazze'de öldürülen Filistinli gazeteci için İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İstanbul'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çeteler tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Filistin İnisiyatifi ve İletişim Platformu'nun çağrısıyla Fatih Camisinde toplanan kalabalık, ikindi namazının ardından caminin avlusunda, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde İsrail destekli yasa dışı çeteler tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup, cenaze namazının ardından dualar okudu.

İletişim Platformu Derneği Başkanı Yusuf Ziya Çataklı, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Salih el-Caferavi gibi gazetecileri bile öldürdüğünü, şehit ettiğini ama umudu bitiremediğini söyledi.

İsrail'in, 2 yılın sonunda bölgeden çekilmiş gibi yapsa da bölgeye bırakmış olduğu, silahlandırdığı çetelerle, oradaki gazetecileri, bu umudu büyüten insanları katletmeye devam ettiğini dile getiren Çataklı, "Şunu görmemiz gerekiyor. Oradaki gazeteciler artık bitme noktasına geldi, bedenen de bitme noktasına geldi. Buradan ben İletişim Platformu olarak şu teklifi yapmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye'den gönüllü olarak oraya gitmek isteyen, gidebilecek olan gazetecileri, bölgeye göndermelidir. Oradaki umuda ses olmalıdır. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Bunun için zorlamalıyız diye düşünüyorum." dedi.

Gazeteci Ersin Çelik ise yaptığı konuşmada Caferavi'nin, 7 Ekim'den itibaren Gazze'de şehadete yürüyen 255. meslektaşları olduğunu ifade etti.

Gazetecilik mesleğinin şerefi, onuru, haysiyetinin Caferavi ve diğer Gazzeli gazetecilerin omuzlarında yükseldiğini kaydeden Çelik, şunları söyledi:

"Bizler sadece onların haberlerini takip etmenin acziyeti içerisinde kaldık maalesef. İsrail, Gazze'nin sesini kesmek için 7 Ekim'den beri sistematik olarak gazetecileri katletti. Gazze'nin umudunu, sevincini, heyecanını, muştusunu, zaferini dünyaya duyuran son gazeteci, Gazzelilerin evlerine dönüşünü anbean takip edip bizlerin önümüze koyan Salih'ti. Planlı bir şekilde katlettirildi Salih. İşbirlikçi, siyonistlerin köpekliğini yapan çeteler tarafından katledildi. Çünkü herkes biliyor ki Gazze büyük bir zafer kazandı. Soykırım altındayken bile dünyayı yanına çekti, etrafına çekti. Salih de tek başına küresel medyanın yapamadığını, uluslararası gazetecilerin o devasa bütçelerle üretilen haberlerin çok üzerinde işler yaptı. Tek bir paylaşımı, engellemelere rağmen, kısıtlamalara rağmen milyonlara ulaşıyordu. O yüzden katlettiler zaten Salih'i."

"Türkiye'de Gazze'nin gazetecilerini yetiştirebiliriz"

Gazeteciler olarak kendilerine şimdi iş düşüğünü belirten Çelik, "Tabii ki ateşkes her şeyden önemli. Fakat soykırımın defterini kapatmamamız gerekiyor. Soykırım suçlarını gazeteciler olarak ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü bunun üzerine örtmeye çalışacaklar, bunu kapatmaya çalışacaklar. Geçmişin üzerine sünger çekmeye çalışacaklar." diye konuştu.

Çelik, soykırımın çok fazla ortağı olduğunu, bazı uluslararası ve ABD medya kuruluşlarının da ortaklar arasında bulunduğunu, gazeteciler olarak bunları söylemeleri ve dillendirmeleri gerektiğini belirtti.

İletişim Platformu'nun, Gazze'ye gidecek gazetecilerin önünün açılmasını teklif ettiğini ve bunun çok doğru olduğunu anlatan Çelik, "Türkiye'de okuyan çok sayıda Filistinli kardeşimiz var. Bizler, Gazze'nin gazetecilerini de yetiştirebiliriz Türkiye'de. Gazze'nin sesinin kesilmesinin önüne geçebiliriz. Bir sosyal sorumluluk, bir insani vazife olarak ve gazetecilik mesleğinin devamı için böyle de bir plan yapabiliriz. Filistinli, Türkiye'de okuyan arkadaşlarımızı bu mesleğe hızlıca adapte edebiliriz. Çünkü en iyi onlar duyururlar halklarının sesini. En iyi vatanlarını onlar savunurlar, böyle de bir açılım getirebiliriz." şeklinde konuştu.

-Ne olmuştu

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çeteler, sosyal medyada tanınan Filistinli gazeteci Caferavi'yi Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde öldürmüştü.

Caferavi'nin İsrail'in Sabra Mahallesi'nde sebep olduğu yıkımı kayıt altına almak için çalışırken saldırıya uğradığı ve eşyalarının çete mensupları tarafından çalındığı bildirilmişti.