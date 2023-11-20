GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLAR, DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'NDE TUZLA'DA ANILDI

? Gazze'de yaşanan saldırılara dikkat çekmek amacıyla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Tuzla'da 'Tay' adlı çizgi filmin gösterimi yapıldı.Koltuklarında öldürülen çocukların isimlerinin yer aldığı salondaki gösterime dışarıdan hiçbir izleyici alınmadı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Bu etkinliğin seyircileri, katledilen çocuklarımızdı. Bu kadar hüzünlü bir salon hiç görmemiştim, insanın tüylerini diken diken ediyor' dedi.

İstanbul İlçe Belediyeleri 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek maksadıyla 20 Kasım-30 Aralık 2023 tarihleri arasında 'İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze' başlığıyla içeriğinde konferans, söyleşi, tiyatro ve film gösterimi, konser, panel, şiir dinletisi, yarışma ve sempozyum gibi pek çok kültürel faaliyetin yer alacağı bir dizi etkinlik düzenleyecek. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde başlayan etkinliklerin ilki Gazze'de katledilen çocukların anısına oldu. İstanbul'da AK Parti İlçe Belediyeleri aynı saatte salonlarında 'Tay' isimli çizgi filmin gösterimi yapıldı. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde yapılan gösterime sadece Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı katıldı.

'BU YAPILAN KATLİAMIN DOĞRUDAN KURBANI OLMASAK DA HEDEFİNDE BİZ DE VARIZ'

Gösterim sonrası açıklamalarda bulunan Tuzla belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'İsrail'in katliamları 1948'den bu yana kesintisiz devam ediyor. 7 Ekim'den sonra başlayan katliam, İsrail eliyle Filistin'de işlenen toplu cinayetlerin yeni halkası. Bu barbarlık, bu terör saldırıları, bu soykırımda hayatını kaybedenlerin isimlerine baktım; Ahmet, Adnan, Muhammed, Şaban, Hıdır, Bekir, Hüseyin, İbrahim, Habip, Fevziye, Seher, Ayşe, Emel, Meryem, Nur, Rüveyda. Dikkatinizi çekerim, bu isimler bizim isimlerimizle aynı. İsmi aynı olanların geçmişi birdir, geleceği de birdir. Dolayısıyla bu yapılan katliamın doğrudan kurbanı olmasak da hedefinde biz de varız. İnsan olarak duyarlı olmak bir yana hedef olarak da ayağa kalkmak, isyan etmek, tepkimizi ortaya koymak bir varlık yokluk meselesidir' şeklinde konuştu.

'BU BİR SAVAŞ VE BU SAVAŞI BİZ İNSANLAR KAZANACAĞIZ'

Başkan Yazıcı sözlerine şöyle devam etti:

'İsrail'in son katliam halkasında 4000'i çocuk olmak üzere 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Aslında yaşamını yitirdi, öldü demek, durumu anlatmıyor. Bu insanlar bir cinayetle katledildi. Ortada bir cinayet varsa katil de vardır. Cinayeti saklayanlar varsa yardım ve yataklık yapanlar da vardır. Cinayeti himaye edenler varsa perde arkasındaki failler de vardır. Bu olayda katil olan İsrail'dir. Bugün yaptığımız etkinlikle, onlara çağrı yapmıyoruz. İnsanlara, insanlığa çağrı yapıyoruz. Katledilmiş çocuklara dikkat çekiyoruz. Zalim katillere meydan okuyoruz. İnsanlık ve iyi olanın, zalim ve katil kim olursa olsun ve ne kadar güçlü olursa olsunlar eninde sonunda yeneceğine inanıyoruz. Bu bir savaş ve bu savaşı biz insanlar kazanacağız.'

'İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİ BİR ZAMAN DİLİMİ YAŞIYORUZ'

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili de konuşan Başkan Yazıcı, 'Bugün 24 belediye başkanı arkadaşımızla salonlarımızda çizgi film etkinliği yaptık. Bu etkinliğin seyircileri, öldürülen çocuklarımızdı. Bu kadar hüzünlü bir salon hiç görmemiştim, insanın tüylerini diken diken ediyor. Bir farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile en önemli hakkı olan yaşama hakları ellerinden alınan Filistin çocukların adlarının olduğu salonda böyle bir film ancak bu kadar hüzünlü izlenebilirdi. İnsanlık adına utanç verici bir zaman dilimi yaşıyoruz' ifadeleriyle sözlerine son verdi.

'BURAYA ÇOK FARKLI HAYALLERLE GELMİŞTİK AMA GERÇEKLEŞTİREMİYORUZ'

Çocukları eğlendirmek için gösteriler hazırladıklarını söyleyen Aybüke Kaya (17), 'Bunun bir savaş değil, soykırım olduğunu düşünüyorum. Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor. Bu çok üzücü bir durum. Bir çocuk, bir gelecek demek, bir çocuğun öldürülmesi demek bir ülkenin yok oluşu demektir. Biz buraya çocukları eğlendirmeye geliyoruz. Ama mısır dağıtmaya girdiğimizde çocukların olmadığını gördük ve çok üzüldük. Onlar için çok güzel gösterilerimiz vardı ama savaş yüzünden gerçekleştiremiyoruz. Bu filmi seyretmek ve dağıttıklarımızdan yararlanmak bu çocukların da hakkı ama savaş yüzünden bu haktan yararlanamıyorlar. Buraya çok farklı hayallerle gelmiştik ama gerçekleştiremiyoruz' diye konuştu.

'KOLTUKLARDA YER ALAN İSİMLERE SAHİP ÇOCUKLARIN HEPSİ DE ŞEHİT OLMUŞ'

Cemre Nur Uslu (17) da 'Buraya çocukları eğlendirmek için geldik ama kimseyi göremedik. Koltuklarda yer alan isimlere sahip çocukların hepsi de şehit olmuş, bunu görmek çok üzücü. Oradaki çocukların hakları korunmuyor, o çocukların da burada bizimle eğlenmesi, film izlemeleri en büyük haklarıydı. Ama hiçbirini yapamıyoruz' dedi.