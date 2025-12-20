İsrail, Gazze'de Düğün İçin Okul Bahçesinde Toplanan Sivilleri Hedef Aldı: 5 Ölü

GAZZE, 20 Aralık (Xinhua) -- Gazze'nin doğusundaki Tuffah mahallesinde bir okula düzenlenen İsrail topçu saldırısında en az 5 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal cuma günü yaptığı açıklamada saldırının sivillerin bir düğün kutlaması için okulda bulunduğu sırada gerçekleştiğini belirtti.

Basal hastanenin yakınında bulunan okulun sürekli saldırı altında olduğunu, bunun kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasını geciktirdiğini ve yaralıların bir kısmının sivil araçlarla tahliye edildiğini aktardı.

İlk saldırının ardından okula başka saldırıların da düzenlenmesinin durumu kötüleştirdiğini kaydeden Basak, hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğunu vurguladı.

Basal, uluslararası hukukun ciddi ihlali olarak nitelediği, okul ve sivil sığınaklara yönelik saldırıları kınayarak, uluslararası toplumu sivilleri korumaya çağırdı.

Yerel kaynaklar, İsrail tanklarının Tuffah mahallesini bombalamaya devam ettiğini ve ambulansların saatlerce bölgeye ulaşmasının engellendiğini bildirdi.