Gazze'de Nakba Günü Protestoyla Anıldı
Xinhua - Güncel
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GAZZE, 9 Mayıs (Xinhua) -- Gazze şehrinde bir kumsalda Nakba Günü'nün (Büyük Felaket) 74. yıl dönümü öncesinde gösteri yürüyüşüne katılan Filistinliler, 8 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
GAZZE, 9 Mayıs (Xinhua) -- Gazze şehrinde bir kumsalda Nakba Günü'nün (Büyük Felaket) 74. yıl dönümü öncesinde gösteri yürüyüşüne katılan Filistinliler, 8 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Xinhua / Güncel