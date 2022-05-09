Gazze'de Nakba Günü Protestoyla Anıldı - Haberler

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Gazze'de Nakba Günü Protestoyla Anıldı

Xinhua - Güncel
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Gazze'de Nakba Günü Protestoyla Anıldı

GAZZE, 9 Mayıs (Xinhua) -- Gazze şehrinde bir kumsalda Nakba Günü'nün (Büyük Felaket) 74. yıl dönümü öncesinde gösteri yürüyüşüne katılan Filistinliler, 8 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

GAZZE, 9 Mayıs (Xinhua) -- Gazze şehrinde bir kumsalda Nakba Günü'nün (Büyük Felaket) 74. yıl dönümü öncesinde gösteri yürüyüşüne katılan Filistinliler, 8 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Mayıs, Gazze, Güncel, Haberler

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