Gazze'de Müslümanlar Bayram Namazını Bombardıman Altında Kıldı

- Gazze'de Müslümanlar İsrail bombardımanı altında bayram namazı kıldı

GAZZE - Gazze Şeridi'nde Müslümanlar, İsrail bombardımanı altında akın ettikleri hasarlı camilerde bayram namazını eda etti.

Gazze Şeridi'nde Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı İsrail bombardımanı altında karşıladı. Gazze Şeridi'nde binlerce Müslüman, İsrail saldırılarında hasar gören camilerde saf tuttu. Bölgenin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'ndaki Müslümanlar, savaşın başında İsrail uçakları tarafından bombalanan Al-Huda Camii enkazında ve İsrail uçaklarının kamptaki tüm camileri yıkması nedeniyle sokaklarda bayram namazını eda etti.

İmam Jalambo'dan sabır çağrısı

İmam Şeyh İbrahim Abu Jalambo, Ramazan Bayramı'nın zor şartlar altında geçtiğini ve Gazze Şeridi'nde yaşayan pek çok kişinin evlerini, ailelerini ve sevdiklerini kaybederek yerlerinden edildiği bir dönemde geldiğini söyledi. İbadet edenleri saldırganlık karşısında sabırlı ve kararlı olmaya ve İsrail işgaline karşı bir meydan okuma mesajı olarak sevinç göstermeye davet eden Jalambo, cemaati, saldırılarda ölen ve yaralananların ailelerini ziyaret etmeye ve metanetlerini güçlendirmeye çağırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında 55 bin 277 kişinin hayatını kaybettiğini, 114 bin 95 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.