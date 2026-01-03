Gazze Sağlık Bakanlığı, bölgede şu ana kadar leptospiroz vakasının tespit edilmediğini açıkladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle barınaklar ve çadırlarda kötü insani koşulların yaşandığı Gazze'de, iddia edilenin aksine herhangi bir leptospiroz vakasının kaydedilmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastalıkların takibi kapsamında, leptospiroz hastalığından şüphelenilen bazı vakaların izlendiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu vakalara, yürürlükteki protokoller çerçevesinde işlem yapıldığı, gerekli numunelerin alındığı ve inceleme için Gazze dışındaki uzman laboratuvarlara gönderildiği belirtildi.

Tüm laboratuvar test sonuçlarının negatif çıktığı, Gazze Şeridi'nde şu ana kadar söz konusu hastalığa ilişkin kayıtlı herhangi bir kesin vakanın bulunmadığı vurgulandı.

Son dönemde, bazı medya organlarında, Gazze Şeridi'nde bu hastalıkla ilgili vakaların kaydedildiğine dair haberler yer almıştı.

Hayvandan insana bulaşan bakteriyel bir hastalık olarak bilinen leptospiroz, özellikle kemirgenler başta olmak üzere, enfekte hayvanların idrarıyla kirlenmiş su veya toprak yoluyla bulaşıyor.

Gazze Şeridi'ni son dönemde etkisi altına alan kötü hava şartları ile İsrail'in 2 yıl boyunca şiddetli saldırılarına maruz kalan Filistinlilerin derme çatma çadırlarda, barınma merkezlerinde, temizlik malzemeleri ve su eksikliğinin gölgesinde yaşadığı sıkıntılar daha da arttı.

Temel yaşam olanaklarının bulunmaması, böcek ve kemirgenlerin yaygınlaşması ile yağmur sularının birikerek su baskınlarına yol açması, bölgedeki insani durumu daha da ağırlaştıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.