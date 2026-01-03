Haberler

Gazze Sağlık Bakanlığı, bölgede şu ana kadar leptospiroz vakasının tespit edilmediğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle kötü insani koşulların yaşandığı bölgede, leptospiroz vakası kaydedilmediğini duyurdu. Hastalığın izleme sürecinin devam ettiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle barınaklar ve çadırlarda kötü insani koşulların yaşandığı Gazze'de, iddia edilenin aksine herhangi bir leptospiroz vakasının kaydedilmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastalıkların takibi kapsamında, leptospiroz hastalığından şüphelenilen bazı vakaların izlendiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu vakalara, yürürlükteki protokoller çerçevesinde işlem yapıldığı, gerekli numunelerin alındığı ve inceleme için Gazze dışındaki uzman laboratuvarlara gönderildiği belirtildi.

Tüm laboratuvar test sonuçlarının negatif çıktığı, Gazze Şeridi'nde şu ana kadar söz konusu hastalığa ilişkin kayıtlı herhangi bir kesin vakanın bulunmadığı vurgulandı.

Son dönemde, bazı medya organlarında, Gazze Şeridi'nde bu hastalıkla ilgili vakaların kaydedildiğine dair haberler yer almıştı.

Hayvandan insana bulaşan bakteriyel bir hastalık olarak bilinen leptospiroz, özellikle kemirgenler başta olmak üzere, enfekte hayvanların idrarıyla kirlenmiş su veya toprak yoluyla bulaşıyor.

Gazze Şeridi'ni son dönemde etkisi altına alan kötü hava şartları ile İsrail'in 2 yıl boyunca şiddetli saldırılarına maruz kalan Filistinlilerin derme çatma çadırlarda, barınma merkezlerinde, temizlik malzemeleri ve su eksikliğinin gölgesinde yaşadığı sıkıntılar daha da arttı.

Temel yaşam olanaklarının bulunmaması, böcek ve kemirgenlerin yaygınlaşması ile yağmur sularının birikerek su baskınlarına yol açması, bölgedeki insani durumu daha da ağırlaştıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Ağaçlar kökünden söküldü, prefabrik evler bile uçuyor! Vatandaşlara 'Sokağa çıkmayın' uyarısı

Ağaçlar kökünden söküldü, prefabrikler uçuyor! Sokağa çıkmayın uyarısı
Görüntü Türkiye'den! Herkes üşürken onlar yüzdü

Görüntü Türkiye'den! Herkes üşürken onlar yüzdü
Yüksel Yıldırım'dan Musaba açıklaması: Sadettin Saran'a mesaj attım

Yüksel Yıldırım'dan bomba açıklamalar: Sadettin Saran'a mesaj attım
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Maduro'nun sağ kolu, Trump'ın vahim iddiasını doğruladı