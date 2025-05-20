Gazze'de Kıtlık Uyarısı ve İnsani Kriz Derinleşiyor

GAZZE, 20 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler uzmanlarının kıtlık uyarısında bulunduğu Gazze'de, gıda, ilaç ve yakıt dahil temel ihtiyaç maddelerine yönelik abluka, bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, son dönemde yoğunlaşan askeri operasyonlar kapsamında Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol altına alacaklarını duyurdu.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yönelik ablukasını sürdürerek her türlü insani yardım girişini engelliyor. İsrail yetkilileri, bu uygulamanın amacının Hamas'ı, İsrail'in kabul edebileceği şartlarda bir rehine anlaşması yapmaya zorlamak olduğunu öne sürüyor.