Gazze'de Kıtlık Uyarısı ve İnsani Kriz Derinleşiyor
Birleşmiş Milletler uzmanları, Gazze'de devam eden ablukanın gıda, ilaç ve yakıt gibi temel ihtiyaç maddelerine erişimi zorlaştırdığını ve insani krizi derinleştirdiğini belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin tamamını kontrol altına alacaklarını açıkladı.
GAZZE, 20 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler uzmanlarının kıtlık uyarısında bulunduğu Gazze'de, gıda, ilaç ve yakıt dahil temel ihtiyaç maddelerine yönelik abluka, bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, son dönemde yoğunlaşan askeri operasyonlar kapsamında Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol altına alacaklarını duyurdu.
İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yönelik ablukasını sürdürerek her türlü insani yardım girişini engelliyor. İsrail yetkilileri, bu uygulamanın amacının Hamas'ı, İsrail'in kabul edebileceği şartlarda bir rehine anlaşması yapmaya zorlamak olduğunu öne sürüyor.