Gazze'de Kıtlık Tehdidi: İki Milyon Filistinli Etkilendi

Filistinli direniş grupları, İsrail'in uyguladığı abluka ve açlık politikaları nedeniyle Gazze'de iki milyondan fazla insanın kıtlıktan etkilendiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre Gazze, felaket seviyesi olarak tanımlanan kıtlık koşullarıyla karşı karşıya. Uluslararası toplumdan acil müdahale çağrısı yapıldı.

Filistinli direniş grupları, İsrail'in abluka ve sistematik aç bırakma politikaları sonucu iki milyondan fazla Filistinlinin Gazze kentinde başlayan kıtlıktan etkilendiğini belirtti.

Direniş grupları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) "Gazze kentindeki kıtlık" raporuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in aylar süren abluka ve sistematik aç bırakma politikaları sonucu iki milyondan fazla Filistinli kıtlıktan etkilendi." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası toplumun, özellikle Cenevre Sözleşmeleri'ne taraf ülkelerin Gazze'de İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle yaşanan bu duruma acilen müdahale etmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi'ne insani yardımı sağlama ve güvenli koridorlar açma çağrısı yapılarak, "Arap ve İslam ülkeleri yalnızca kınama açıklamalarıyla yetinmesin. Somut adımlar atarak abluka ve kıtlığı kırması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Bölge halklarına ve tüm özgür dünyaya abluka ve saldırı altındaki Gazze halkını desteklemek için harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, "Gazze savaşı sadece Filistinlilerin değil, Filistin toprakları dahil, tüm bölgeyi kapsayan Siyonist tehdide karşı herkesin savaşıdır." denildi.

IPC raporu

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu IPC tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulanmıştı.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.???????

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
