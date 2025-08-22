Gazze'de Kıtlık Durumu: DSÖ'den Ateşkes Çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "felaket" düzeyindeki kıtlığın doğrulanmasının ardından, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının "mutlak ve ahlaki bir zorunluluk" olduğunu bildirdi.

DSÖ, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) raporunda 15 Ağustos itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın makul kanıtlarla doğrulanmasının ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'de ilk kez kıtlığın doğrulandığı belirtilerek, açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan ölümleri azaltmak için "derhal ateşkes ve engelsiz insani yardım erişimi" çağrısı yinelendi.

IPC'ye göre Gazze'de yarım milyondan fazla insanın yaygın açlık, yoksulluk ve önlenebilir ölümlerle dolu bir kıtlık içinde mahsur kaldığına vurgu yapılan açıklamada, kıtlık koşullarının gelecek haftalarda Gazze kentinin yanı sıra Deyr Belah ve Han Yunus kentlerine yayılmasının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, açlık kaynaklı ölümlerin artması, hızla kötüleşen akut yetersiz beslenme seviyeleri ve yüz binlerce insanın günlerdir yiyecek bir şey bulamadan yaşadığı düşüş göz önüne alındığında, kapsamlı bir insani yardım müdahalesinin son derece acil olduğuna dikkati çekildi.

Kıtlığın her ne pahasına olursa olsun durdurulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Hayat kurtarabilecek, engelsiz ve geniş çaplı bir insani müdahaleye olanak sağlamak için derhal ateşkes sağlanması ve çatışmanın sona erdirilmesi kritik öneme sahip." denildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze kentini işgali için yoğunlaşan saldırılarından dolayı ciddi endişe duyulduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze kentini işgaliyle yaşanacak risklere de değinilen açıklamada, "Zira bu durum, kıtlık koşullarının halihazırda mevcut olduğu yerlerdeki siviller için daha yıkıcı sonuçlar doğuracaktır. Birçok insan özellikle hasta ve yetersiz beslenen çocuklar, yaşlılar ve engelliler, tahliye edilemeyebilir." ifadelerine yer verildi.

"Ateşkes şu anda mutlak ve ahlaki bir zorunluluk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "(Gazze'de) Ateşkes şu anda mutlak ve ahlaki bir zorunluluk. Dünya, bu insan yapımı kıtlığın yol açtığı trajik ve gereksiz ölümlerin artışını izleyerek çok uzun süre bekledi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, yaygın yetersiz beslenmenin neden olduğu hastalıkların, özellikle çocuklar için ölümcül hale gelmesine neden olduğuna vurgu yaparak, aç ve bitkin sağlık çalışanları tarafından yönetilen sağlık sistemi bu durumla başa çıkamadığının altını çizdi.

Gazze'ye hayat kurtarmak ve yetersiz beslenmeyi tersine çevirme sürecini başlatmak için acilen gıda ve ilaç tedarik edilmesi gerektiğini aktaran Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Hastaneler, hastaları tedavi etmeye devam edebilmeleri için korunmalı. Yardım kesintileri sona ermeli ve iyileşmenin başlayabilmesi için barış yeniden sağlanmalı."

IPC raporu

IPC'nin yayımladığı son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı. 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

Raporda bu kıtlığın, Gazze Şeridi'nde de yaygınlaşmasının beklendiği belirtilmişti.