Gazze'de Kitlesel Açlık Uyarısı: 100'den Fazla Kuruluştan Ortak Açıklama

Sınır Tanımayan Doktorlar, Save The Children ve Oxfam'ın da aralarında olduğu 100'den fazla yardım kuruluşu İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde kitlesel açlığın giderek yayıldığı uyarısında bulundu.

Yardım kuruluşları, Gazze'deki açlığa dikkati çekmek ve bölgeye insani yardım girişlerine izin verilmesi için ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de Filistinlilerin ateşkes ve yardımların ulaşmasını beklediği ancak her sabah daha kötü şartlara uyandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, bölgedeki ihtiyacın giderilmesi için Gazze'ye her gün ortalama 600 yardım tırının girmesi gerekirken açıklamada, Gazze'ye günde ortalama sadece 28 yardım tırının girdiği ve bunun bölgedeki ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğu vurgulandı.

Çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere bölgeden rekor düzeyde yetersiz beslenme vakaları bildirildiği Gazze'de insanların açlık ve susuzluktan sokaklarda bayıldığına dikkati çekildi.

Gazze'de kitlesel açlığın yayıldığı uyarısı yapılan açıklamada, bölgede acil ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi ve yardımların girişine izin verilmesi çağrısı yapıldı.

Gazze'de BM öncülüğünde yardım mekanizmasının yeniden hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Ülkeler (Gazze'de) kurtarılacak kimse kalmadan önce (Gazze'de) hayatları kurtarabilir ve kurtarmalı." ifadesine yer verildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 80'i çocuk olmak üzere 101 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti.