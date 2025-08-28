Gazze'de katledilen çocuğun anısına kurulan gezici müze İstanbul'da

Gazze'de, ailesiyle bulunduğu araçta İsrail askerlerince katledilen 6 yaşındaki Filistinli Hind Receb'i anmak için oluşturulan "Gezici Soykırım Müzesi" İstanbul'un belirli meydanlarında 26 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

İsrail güçlerince, Gazze Şeridi'nde kurşunlarla hedef alınan araçta ailesinden 5 kişiyle mahsur kalıp, daha sonra cansız bedenine ulaşılan Hind Receb için Teknik Elemanlar Derneğince (TEKDER) oluşturulan müze, aralarında Üsküdar, Beşiktaş, Eminönü ve Bakırköy gibi yerlerin bulunduğu 13 meydanda vatandaşların ziyaretine sunulacak.

Müzede, Hind Receb ve ailesinin içinde bulunduğu, İsrail askerleri tarafından 355 kurşun sıkılan araç da simgelenirken küçük kızın ambulansla yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ses kaydı, Türkçe, İngilizce ve Arapça seslendiriliyor.

Görseller ve bilgilendirme panoları aracılığıyla Gazze'de yaşanan soykırımın izleri vatandaşlara aktarılıyor.

Kadıköy'de duran gezici müze önünde AA muhabirine konuşan TEKDER Yönetim Kurulu Üyesi Said Böyük, Filistin'de İsrail askerleri tarafından şehit edilen 62 bin kişiden 18 bin 500'ünü çocukların oluşturduğunu söyledi.

Gezici Soykırım Müzesi'nin asıl amacının İsrail askerlerince katledilen Filistinli Hind Receb'i anmak olduğunu belirten Böyük, "Hind Receb'in bulunduğu araca 355 mermiyle ateş ediyorlar. Hind, arabanın içerisinde maalesef şehit oluyor. Cenazesine 12 gün boyunca kimseyi yaklaştırmıyorlar. Bunlar bize hep sayı olarak bahsediliyor ama orada kıyamadığımız binlerce yavrumuz, kardeşimiz var. Bugün burada 5-6 yaşındaki kendi çocuklarımızı hayal edelim. Onların bir parmağı kanasa dünyamız başımıza yıkılır, bütün gündemimiz o olur. Fakat burada sayıların arasında maalesef 355 merminin muhatabı olan yavrularımız var." diye konuştu.

Böyük, müzeye vatandaşların ve turistlerin ilgisinin oldukça yüksek olduğunu, insanların yaşanan olayın vahametini böylece daha iyi öğrendiğini kaydetti.

Gezici müzenin 26 Eylül'e kadar İstanbul'un farklı meydanlarında vatandaşla buluşturulması amaçlanıyor.