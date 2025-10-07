Gazze'de Kalıcı Ateşkes Çağrısı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin hayatları kurtarmak, ölüm ve yıkım döngüsünü kırmak için kritik önem taşıdığını bildirdi.

Egger, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazze'de kalıcı bir ateşkes hayatları kurtarmak, ölüm ve yıkım döngüsünü kırmak için kritik önem taşıyor." ifadelerini kullanan Egger, ICRC ekiplerinin, esirlerin ve tutukluların ailelerine geri dönmelerine yardımcı olmak için tarafsız bir aracı olarak hareket etmeye hazır olduğunu belirtti.

Egger, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve acil ihtiyaçları sivillere güvenli bir şekilde dağıtmak için üzerlerine düşeni yapmaya istekli olduklarını vurguladı.

Gazze'deki sivillerin, acımasız saldırılar ve İsrail'in hayat kurtarıcı yardımlara getirdiği ağır kısıtlamalar nedeniyle akılalmaz acılar çektiğini belirten Egger, insani yardımların tam kapasiteyle Gazze'ye ulaştırılması ve ihtiyaç sahiplerine, nerede olurlarsa olsunlar, güvenli bir şekilde dağıtılması gerektiğini kaydetti.

Egger, ICRC'nin Ekim 2023'ten bu yana 148 esir ve 1931 tutuklunun serbest bırakılmasını kolaylaştırdığını hatırlattı.