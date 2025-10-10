Gazze'de Kademeli Çekilme Sonrası Büyük Yıkım

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin bazı bölgelerinden yaptığı kademeli çekilme, yerleşim mahalleleri ve altyapıda meydana gelen büyük yıkımın boyutunu ortaya koyarken bazı bölgeler tamamen silinerek enkaza dönüştü.

Aktivistler ve gazeteciler, sosyal medya platformlarında İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelerden çekildiği Gazze kentindeki bazı yerlerde meydana gelen eşi görülmemiş yıkımı gösteren görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, İsrail tarafından evlerin ve tesislerin yerle bir edildiği, sokakları buldozerlerle yıkılan mahallelerin ve konutların trajik manzaraları yer aldı.

Gazze'nin kuzeydoğusunda yer alan Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Said Sıyam Camisi çevresi de İsrail ordusunun ağır hasar verdiği bölgelerden biri oldu.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle bölgedeki konutlar tamamen yıkılırken, bazı binalar da topçu atışlarına maruz kalarak yaşanmaz hale geldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki yeni mevzilerine kademeli olarak çekilmeye başlamadan önce Şeyh Rıdvan dahil olmak üzere kentin birçok mahallesinde yoğun bombardıman gerçekleştirdi.

Kentin kuzeybatısındaki Nasr bölgesinde ise binlerce evin tamamen veya kısmen yıkıldığı, ordunun tüm konutları yerle bir ettiği büyük yıkım görüntüleri ortaya çıktı.