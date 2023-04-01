Gazze'de İsrail sınırındaki tünellerde nöbet tutan İslami Cihad birliği AA ekibince görüntülendi

Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri birliği İsrail sınırı yakınlarındaki tünellerde olası bir İsrail saldırısına karşı nöbet tutuyor.

Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri birliği İsrail sınırı yakınlarındaki tünellerde olası bir İsrail saldırısına karşı nöbet tutuyor.

Abluka altındaki Gazze'de İsrail sınırı yakınlarındaki tünellerde nöbet tutan Kudüs Seriyyeleri birliğinin komutanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde bulundukları tünellerin İsrail saldırılarına karşı direniş için inşa edildiğini söyledi.

Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okuyarak nöbet tuttuklarını kaydeden birliğin komutanı, tünellerin İsrail uçakları veya teknolojik araçlarının hedefi olmaktan uzak ve korunaklı olduğunu aktardı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.