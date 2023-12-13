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Gazze'de İsrail saldırısının ardından enkaz altından eşyalarını toplayan kız çocuğu

13 Aralık 2023 15:40 Güncelleme: 15:42 Abone Ol

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail'in düzenlediği hava saldırısının ardından bir binanın enkazından eşyalarını toplayan bir kız çocuğu, 12 Aralık 2023. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, Hamas-İsrail çatışmaları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 18.400'ü aştığı bildirildi. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)