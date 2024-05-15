Gazze'de İsrail saldırısının ardından çok sayıda ceset bulundu

Gazze'deki Sivil Savunma ekipleri, İsrail ordusunun bir hafta sürdürdüğü kara saldırısının ardından çekildiği Gazze kentindeki ez-Zeytun mahallesinden çok sayıda cesedin çıkarıldığını duyurdu.

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin "İsrail ordusunun kara saldırısı sırasında öldürdüğü kişileri arama çalışmalarının sürdürüldüğünü" söyledi.

Basal, "İsrail ordusunun Zeytun mahallesinden çekilmesinin ardından ekiplerimiz Zeytun'dan ve Sabra Sağlık Merkezinden 10 Filistinlinin cesedini çıkardı." dedi.

İsrail ordusunun Zeytun'un yanı sıra Sabra ile Tel el-Heva mahalleleri gibi çevre bölgelerden çekildiğini aktaran görgü tanıkları, 1 hafta süren İsrail ordusunun kara saldırısının Filistinlilerin evlerinde ve tarım arazilerinde büyük yıkım bıraktığını belirtti.

Tanıklar, Zeytun mahallesinin sokaklarında patlatılmış araçların, yıkılmış ev ve binaların görüldüğünü, İsrail ordusuna ait mühimmatların kalıntılarının bulunduğunu ifade etti.

Görgü tanıkları, sabah saatlerinde İsrail ordusunun Gazze kentindeki Zeytun mahallesinden çekildiğini belirtmişti.

İsrail ordusu da "gerektiği takdirde yeniden kara saldırısı düzenleme" tehdidinde bulunarak Zeytun'dan çekildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun Zeytun'a yönelik kara saldırısı nedeniyle yüzlerce Filistinli Zeytun ve çevredeki mahallelerden yerinden edilmişti.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyindeki es-Sabra mahallesinde, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki bir kliniği bombalaması sonucu kliniğe sığınan yerinden edilmiş 10 Filistinli hayatını kaybetmişti.