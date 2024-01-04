Gazze'de İsrail saldırısında onlarca kişi öldü

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ÇEKİM TARİHİ: 31 Aralık 2023, 3 Ocak 2024

1. Gazze'nin kuzeyinden çeşitli görüntüler

2. ANONS (İngilizce): NICK KOLYOHIN, Kudüs'teki Xinhua muhabiri

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusu tarafından Çarşamba günü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampına düzenlenen hava saldırısında onlarca kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Filistin'deki medya kuruluşlarına göre, İsrail hava saldırılarının hedef aldığı binalarda yerinden edilmiş çok sayıda insan yaşıyordu. Çoğu halen enkaz altında olan bu kişiler kurtarılamıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı saldırıdan hemen önce, devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısını 22.313, yaralıların sayısını ise 57.296 olarak güncellemişti.

ANONS (İngilizce): NICK KOLYOHIN, Kudüs'teki Xinhua muhabiri:

"Salı gecesi Beyrut'ta Hamas'ın üst düzey bir üyesinin öldürülmesinin akabinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'daki hedeflere saldırmaya devam etti. Hizbullah da İsrail'e füze fırlatmayı sürdürdü.

Salı gecesi Lübnan'dan atılan füzeler iki İsrail askerini yaraladı.

Hizbullah ise Lübnan'ın güneyine düzenlenen IDF saldırılarında iki üyesinin daha öldürüldüğünü doğruladı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze/Kudüs'ten bildiriyor. (XHTV)